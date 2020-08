Nella notte tra l'8 e il 9 agosto, un uomo sposato da un mese avrebbe cercato di strangolare la propria moglie alle spalle di Parco Ruffini a Torino. L'uomo, accusato di omicidio, è stato tratto in arresto dalla polizia, giunta sul posto su segnalazione di un'altra coppia, passata lì per caso.

Una prima ricostruzione dell'accaduto

"Aiuto, mio marito vuole uccidermi", ha gridato una donna verso le cinque, nella notte tra sabato e domenica, in Via Trattati di Roma. Sulla base di alcune testimonianze, marito e moglie erano nella loro automobile e stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una serata fuori.

Le strade erano deserte poiché la maggior parte dei torinesi è in ferie. A un certo punto sarebbe scoppiata una discussione tra i due e lui, dopo aver fermato l'auto, avrebbe aperto lo sportello della moglie per trascinarla in strada. Lì avrebbe poi cominciato a spintonarla fino a bloccarla con forza per terra sul marciapiede. La donna non riusciva più a muoversi, aveva le gambe bloccate e in quel momento suo marito avrebbe cercato di strangolarla. La vittima continuava a invocare aiuto, con la speranza che qualcuno potesse liberarla dalla stretta del suo aggressore. E qualcuno l'ha aiutata: una coppia di passaggio ha visto la scena dalla propria auto ed ha allertato la polizia. Nel frattempo la donna avrebbe perso le forze, non riuscendo più né a urlare né a dimenarsi.

La donna al suo risveglio ha incolpato il marito

La donna di origini ucraine è svenuta e si è svegliata poche ore dopo nell'ospedale San Martino dove ha dichiarato agli inquirenti: "È stato mio marito". La coppia che l'ha soccorsa ha spiegato di aver visto un'auto ferma e di essersi insospettita. I due, fermatisi con la propria automobile accanto a quella vettura, avrebbero visto un uomo che cercava di strangolare una donna per terra.

"Avevamo paura di scendere dalla macchina - hanno dichiarato i due - temevamo che si potesse scagliare anche contro di noi". Così hanno preso il telefonino e hanno chiamato i Carabinieri: "Venite, presto. Un uomo sta cercando di uccidere una donna". Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo.

L'uomo, di origini romene, non si sarebbe accorto di niente. I Carabinieri l'hanno trovato di ginocchia sul terreno mentre inveiva contro la moglie e tentava di strangolarla, e l'hanno arrestato per tentato omicidio. Sono in corso le indagini da parte del commissariato Centro per stabilire con precisione come si siano svolti i fatti.