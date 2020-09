Lascia moglie e due figli e un’intera comunità costernata e incredula per la scomparsa di un militare che non ci ha pensato due volte a tuffarsi per salvare un 15enne che aveva sfidato il mare nonostante le avverse condizioni del meteo. Il corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo, è stata ritrovato oggi, 27 settembre, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Ponente. Ieri mattina, intorno alle 12:30, l’uomo aveva tentato di raggiungere un giovane che aveva deciso, con un amico 13enne, di fare un bagno nonostante il mare in tempesta.

Il giovane, aggrappatosi ad una boa, è stato tratto in salvo dagli uomini della Guardia Costiera per poi essere successivamente trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo.

In seguito uno dei giovani ha raccontato la ‘bravata’ su Facebook tentando di giustificarsi senza fare nessun riferimento al militare che era intervenuto per salvarlo.

Venetico piange Aurelio Visalli, il dolore del papà del sottufficiale

Dopo la tragica morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello il comune di Venetico piange la tragica scomparsa di Aurelio Visalli, secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera di Milazzo. Il 40enne era sposato con Tindara ed era papà di due figli in tenera età. “Un uomo buono e valoroso” - così l’hanno descritto i suoi colleghi. Inconsolabile il padre Nino che, in lacrime, non riusce a rassegnarsi per la tragica del figlio che in tanti hanno definito eroe per essersi tuffato in mare senza esitazioni per salvare due giovani che non conosceva.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato a largo della Baia del Tonno di Milazzo dove si erano concentrate le ricerche dei mezzi dei vigili del fuoco, della Marina militare, della Guardia costiera e della polizia fin dalle ore successive la tragica scomparsa.

Rimani informato sui nuovi focolai

e contrasta la diffusione del Covid-19 Proteggi la tua famiglia e il tuo lavoro dal Covid.

Iscriviti ora

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta sulla tragedia

Aurelio Visalli era in Guardia Costiera da oltre 20 anni e, dopo aver superato il concorso di secondo capo e girato diverse capitanerie, era stato trasferito a Milazzo dove in poco tempo aveva conquistato tutti per sensibilità e altruismo.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla tragica vicenda.

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha riferito che quanto accaduto deve essere un monito per coloro che si avventurano in mare per compiere azioni senza senso. Costernato il sindaco di Venetico, in provincia di Messina, che ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia della vittima. “Non trovo le parole per descrivere questo choc. Dobbiamo trovare la forza per andare avanti”.