Il maltempo si è abbattuto sull'intera regione Campania. Tra le zone più colpite dal violento nubifragio di questi giorni vi è l'Irpinia: numerose le arterie viarie allagate e sommerse dall'acqua, divenute in pochi minuti di pioggia dei veri e propri fiumi in piena. I danni maggiori arrecati dalla forte ondata di maltempo, preannunciata dal bollettino meteo diramato dal dipartimento di protezione civile regionale della Campania, si sono registrati nel comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Straripa il fiume Fenestrelle, numerosi alberi crollati

Le strade principali del centro storico del piccolo comune dell'avellinese sono state letteralmente invase da acqua, fango e detriti di ogni genere.

Travolte e sommerse dalla pioggia abbondante anche numerose autovetture in sosta sulle strade pubbliche. Sul luogo dell'inondazione sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona, impauriti dall'innalzarsi del livello dell'acqua: i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare dall'acqua e dal fango le abitazioni situate al piano terra degli edifici. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino ha registrato anche la caduta di alcuni alberi di alto fusto e lo straripamento lungo via Macchia del fiume Fenestrelle.

Il sindaco di Monteforte Irpino: "Non uscite dalle vostre abitazioni"

Il primo cittadino del comune di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale ed istituzionale dell'ente, ha invitato i cittadini a non lasciare le proprie abitazioni, se non in caso di evidenti necessità.

La decisione del sindaco, che ha chiesto la collaborazione e l'aiuto di tutti i montefortesi, si è resa necessaria in seguito agli ingenti danni provocati dalle forti e violente folate di vento. Allo stadio Partenio, nel capoluogo irpino, a poca distanza da Monteforte, a causa delle piogge copiose è stata sospesa la partita di calcio Avellino - Turris, gara valevole per la prima giornata del campionato di Lega Pro - girone C: al decimo minuto della prima frazione di gioco il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente il match in quanto non vi erano più le condizioni di praticabilità del terreno di gioco.

Anche per la giornata odierna, lunedì 28 settembre, è prevista allerta arancione in tutta la regione Campania, dove per le prossime ventiquattr'ore sono previste precipitazioni abbondanti, nonché anche nella zona centro-settentrionale delle Sardegna, sulla Calabria settentrionale tirrenica e in ampie aree della Basilicata.