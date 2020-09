Detriti e fango scendono a valle dalla zona di località Saro e Saretto, due aree letteralmente devastata dagli incendi scoppiati in queste ultime settimane. Il centro storico del comune di Sarno, popoloso centro abitato della provincia di Salerno, è completamente invaso dalla melma: corso Umberto Primo e vicolo San Sebastiano sono due delle strade maggiormente colpite dall'acqua.

L'emergenza nel comune di Sarno

Immediatamente è scattato l'allarme ed è subito stata attivata la macchina dei soccorsi per permettere l'evacuazione dei quartieri cittadini maggiormente a rischio frane e crolli, specialmente via Gaetano Nunziante, via Bracigliano e l'area della chiesa della parrocchia di San Sebastiano Martire.

La fanghiglia ha riempito le strade e le abitazioni situate al piano terra e si è reso necessario l'intervento delle pale meccaniche per liberarle dalla melma. Dopo lo smottamento del suolo, in via Bracigliano sono state evacuati dalle proprie abitazioni circa cento residenti. Le famiglie degli sfollati, che in via preventiva e cautelativa hanno dovuto abbandonare le proprie case, sono state accolte presso l'istituto scolastico comprensivo "Edmondo De Amicis - Guido Baccelli". Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, con propria ordinanza sindacale, ha già predisposto per la giornata di domani, lunedì 28 settembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sull'intero territorio comunale.

Gli altri paesi colpiti dal maltempo

Il maltempo che in questo weekend si è abbattuto sulla regione Campania ha messo in ginocchio diversi comuni del territorio dell'agro nocerino-sarnese. Nel comune di Baronissi, in provincia di Salerno, a causa dell'allerta meteo diramata dal dipartimento della protezione civile regionale della Campania, il sindaco Gianfranco Valiante ha predisposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di domani, decisione motivata anche dai danni provocati dal crollo di numerosi alberi.

Piante da fusto pericolanti anche nei comuni salernitani di Bellizzi, Capaccio Paestum e Fisciano, dove ci sono stati anche numerosi allagamenti nelle abitazioni e si sono registrati problemi alla circolazione in molte strade. A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il sindaco Manlio Torquato ha ordinato la sospensione delle attività didattiche scolastiche per la giornata di lunedì 28 settembre.

Nella città di Salerno, invece, si sono verificati crolli di intonaci e allagamenti di garage e dimore situate al piano terra che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno.