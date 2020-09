Sonia Lorenzini nella giornata di venerdì 11 settembre ha raccontato ai suoi follower su Instagram un episodio che l'ha vista protagonista. L'ex tronista di Uomini e donne è stata fotografata di nascosto in topless in spiaggia a Milano Marittima. L'influencer ha raccontato che il vicino di ombrellone ha avvertito una sua amica di quanto è accaduto e allora lei ha iniziato a rincorrere l'uomo, senza raggiungerlo. Sonia ha spiegato che andrà a sporgere una denuncia.

Sonia Lorenzini fotografata di nascosto in topless

Sonia Lorenzini, attraverso le sue storie Instagram, ha messo al corrente i suoi fan di un episodio che le è accaduto poco prima in spiaggia.

L'ex tronista era al mare con le sue amiche e si è addormentata sul lettino in topless. Sonia ha detto di non aver nulla da vergognarsi per non avere indossato la parte superiore del costume. ''Non devo giustificare niente'' ha detto la Lorenzini. Un'amica dell'influencer che era sveglia è stata avvertita dal vicino di ombrellone che un uomo sulla cinquantina, di fronte ai loro lettini, l'ha fotografata: ''Tralasciando il fatto che è decisione mia se farmi vedere in topless o meno, ma questo non dà il diritto a nessuno di filmarmi o fotografarmi e tenere le mie immagini non private perché sono comunque in una spiaggia, però le immagini del mio seno al vento decido io se renderle pubbliche''.

Dopo aver saputo cosa è accaduto, Sonia Lorenzini ha inseguito l'uomo

Dopo essere stata avvertita dell'accaduto, Sonia Lorenzini ha infilato la gonna come un reggiseno e ha inseguito l'uomo che ha fatto le foto in spiaggia. Il signore è scappato correndo mentre l'influencer urlava: ''Si fermi, si fermi''.

Il signore è entrato nel giardino di un hotel e la Lorenzini ha cercato aiuto dai dipendenti, ma senza successo. Sonia non si è data per vinta e ha cercato chi le ha scattato le fotografie in giro per Milano Marittima: ''Purtroppo non l'ho trovato, quindi adesso andrò a fare denuncia dai carabinieri, ma non per nulla.

Non è un mio problema farmi vedere in topless, perché se lo fosse stato non mi ci sarei messa in spiaggia''.

Il pensiero della ragazza sulla vicenda

Sonia Lorenzini ha spiegato ai suoi follower di non sentirsi tranquilla al pensiero che uno sconosciuto avesse una sua foto, perché non era a conoscenza di cosa avesse potuto fare con quello scatto: ''Il pensiero che qualcuno tenga una mia foto, una mia immagine, un mio video e che ci faccia non so che cosa, mi ha un attimo lasciato, sarò sincera, schifata. Non so cosa dire, non ho parole''. Sonia ha corredato i video delle sue storie Instagram con alcune didascalie per spiegare meglio la vicenda e ha scritto: ''Se in tutto ciò non ci fosse stata nessuna intenzione sbagliata, nessuno sarebbe fuggito...e solo in quel momento mi sono davvero preoccupata!''.