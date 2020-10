I medici dell'ospedale di Rivoli avevano avvertito la figlia della signora Lucia Martina (78 anni) del decesso di quest'ultima. In realtà, la defunta era la vicina di letto dell'anziana. Alla fine, la rettifica è arrivata alla famiglia di Lucia tramite un'ulteriore telefonata da parte del nosocomio. Sono trascorsi 40 minuti prima che i medici si accorgessero dell'abbaglio. La famiglia della 78enne abita a Giaveno, in provincia di Torino. Ha deciso di inviare un reclamo all'Asl To3 al fine di denunciare il fraintendimento.

Inoltre, la famiglia della donna si è anche rivolta ai giornali locali. Lara Martina, figlia della signora Lucia, tramite alcune dichiarazioni riportate da Repubblica, ha raccontato come la madre fosse stata ricoverata a Rivoli lo scorso 7 settembre, a causa di alcune difficoltà respiratorie.

La donna aveva sofferto di polmonite lo scorso anno. Il giorno seguente è stata dimessa, in quanto si pensava ad una "crisi occasionale". Tuttavia, quando Lara è andata a prendere la genitrice, si è resa conto di come la donna non stesse molto bene.

Rivoli, il racconto della figlia della signora Martina

Lara Martina ha spiegato come, in seguito alle condizioni critiche della madre, abbia contattato il medico curante, in quanto l'ossigenazione era molto bassa. In seguito, Lara ha chiamato l'ospedale e la signora Lucia è stata nuovamente ricoverata. Il giorno dopo nessun contatto, se non con la madre. Arriviamo a giovedì, con la telefonata da parte dei medici: "Abbiamo fatto il possibile ma non ce l'ha fatta".

La signora Martina, a detta dei sanitari, avrebbe avuto un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo. Lara, a quel punto, da come fa comprendere Repubblica, sarebbe scesa nello sconforto più totale. La donna ha dunque chiamato il resto della famiglia per informare della morte della madre. Tuttavia, 40 minuti dopo, una nuova telefonata da parte della struttura sanitaria: c'era stato un errore, la defunta era la vicina di letto di Lucia.

La mancanza di un braccialetto spiega l'errore

Sembra che lo scambio si sia generato a causa della mancanza di un braccialetto al polso della paziente che è morta. Lara Martina ha informato che fortunatamente sua madre adesso è stata dimessa, ma ha aggiunto anche che tale esperienza è stata "difficile".

In primis c'è stata la notizia del decesso, rivelatosi sbagliato, in seguito la rabbia da parte della figlia della 78enne. "A questo punto mettiamo in dubbio tutto quel che è stato fatto", ha affermato Lara. È stato dunque presentato un reclamo formale da parte della famiglia che reputa quanto accaduto un errore inaccettabile. L'ospedale si è scusato per quanto avvenuto.