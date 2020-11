Le nuove disposizioni sul coronavirus promosse dal governo di Giuseppe Conte prevedono l'utilizzo della didattica a distanza per le scuole medie-superiori e per le università. Proprio la Dad ha preso piede già durante la prima ondata dell'emergenza sanitaria, iniziata a marzo. L'utilizzo della tecnologia, oltre ad essere utile dal punto di vista didattico, può rivelarsi un'arma a doppio taglio, in particolar modo per chi non padroneggia gli strumenti innovativi. Come quello che è successo a un docente di Napoli, che su un canale di Telegram si è lasciato scappare una frase infelice su Cristiano Ronaldo.

Come riporta Repubblica.it, venuto a conoscenza della positività al coronavirus del giocatore della Juventus, il professore avrebbe esclamato: "Evvai, Ronaldo positivo al virus'. Una frase che ha fatto il giro del web ed è stata riportata da diversi siti sportivi, fra cui anche da ilbianconero.com.

Professore esulta alla positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo

Una frase infelice quella di un professore della provincia campana, che ha esultato su Telegram alla notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. La didattica a distanza infatti, se da una parte rimane uno strumento utile in questo periodo di pandemia mondiale, dall'altra espone docenti e studenti al rischio di possibili gaffe.

Spesso capita infatti che rimangano accesi inavvertitamente gli audio o i video dei dispositivi utilizzati per la Dad. Dimenticanze che spesso si rivelano decisive per frasi infelici, che poi vengono facilmente strumentalizzate. Proprio come è successo al docente napoletano in riferimento alle parole su Cristiano Ronaldo.

Gli episodi curiosi della didattica a distanza

Come racconta Repubblica, gli episodi curiosi associati all'utilizzo della didattica a distanza in questi mesi di emergenza sanitaria sono davvero numerosi. Abbiamo parlato della gaffe del docente sulla positività di Cristiano Ronaldo, su Telegram alcuni studenti liceali ed universitari hanno iniziato a postare su una pagina denominata 'Didattica a Distanza' alcuni episodi davvero singolari associati a questo modo innovativo di interagire nella didattica.

Pochi giorni fa è spuntato anche un video che vede protagonista un docente in Romania che, convinto di aver disattivato la videocamera, viene immortalato seduto su un water. Un altro episodio ha riguardato invece uno studente romano, lasciatosi andare ad una parola di troppo presumibilmente dopo una partita con la consolle PlayStation. Una scena che ha portato i suoi compagni di classe a ridere per la vicenda mentre il professore gli ha chiesto spiegazioni dell'accaduto. La risposta simpatica dello studente protagonista è stata: "No a prof, è che sto a fa' 'na cosa che ce sto a perde la capoccia".