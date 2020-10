Brutta tegola in casa Juventus in vista della supersfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 28 ottobre all'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo, secondo la tv portoghese TVI, sarebbe infatti ancora positivo alla Covid-19 e non potrebbe quindi affrontare la delicata sfida con i blaugrana, valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Cristiano Ronaldo continua a essere positivo alla Covid-19

La notizia della positività alla Covid-19 del cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo era stata diffusa lo scorso 13 ottobre, quando il giocatore era impegnato con la nazionale portoghese.

Da allora CR7, asintomatico e in buone condizioni, ha abbandonato il ritiro della selezione lusitana, raggiungendo Torino per affrontare il previsto periodo di isolamento. Assente con Crotone, Verona e Dinamo Kiev, Ronaldo era in attesa di effettuare un nuovo tampone per cercare di essere della partita contro il suo rivale storico Leo Messi.

Il 35enne attaccante della Juventus si sarebbe sottoposto a ben due tamponi, che però avrebbero confermato la positività del giocatore. Cristiano Ronaldo, se tale indiscrezione venisse confermata, dovrebbe dunque saltare un match cruciale per il cammino europeo della Juve e per il prosieguo di una stagione che sembra nata sotto il segno dell'incertezza, con una sola vittoria in quattro partite di Serie A disputate dagli uomini di Pirlo.

La mancanza del giocatore più rappresentativo in una sfida difficile come quella contro i blaugrana aggiungerebbe ulteriore pathos ad una vigilia già tesa di suo.

Juventus-Barcellona: senza Ronaldo, probabile spazio a Morata-Dybala

Con il suo fuoriclasse portoghese ancora ai box, Andrea Pirlo dovrebbe fare affidamento alla coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Lo spagnolo, match-winner all'esordio europeo contro la Dinamo Kiev, è apparso in forma negli ultimi match disputati: è a lui che spetta il compito di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo con i suoi gol. Il neo allenatore bianconero dovrebbe schierare la propria squadra con un 4-4-2. In difesa probabili assenti Bonucci e Chiellini, con la linea a quattro composta da Cuadrado, Danilo, Demiral e Frabotta davanti a Sczcesny.

Centrocampo con Chiesa e Kulusevski sulle fasce e la coppia Rabiot-Betancourt al centro.

Nel Barcellona di Ronald Koeman, uscito malconcio dal Clasico contro il Real Madrid, mancheranno lo squalificato Piqué e gli infortunati Coutinho e Ter Stegen. In attacco Messi sarà supportato dal tridente composto da Trincao, Ansu Fati e Pedri. Non sarà della partita l'ex Pjanic, relegato in panchina. Centrocampo affidato a Frankie De Jong e Sergio Busquets.

Le probabili formazioni:

Juventus(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi.

Novità video - Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid: salta Juve-Barça Clicca per vedere

La sfida tra Juventus e Barcellona sarà visibile in chiaro su Canale 5 alle 21 di mercoledì 28 ottobre.