Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Oristano, la scorsa mattina, hanno arrestato tre uomini originari di Sassari che, secondo la Procura della Repubblica, sarebbero i responsabili di numerosi furti di denaro all’interno delle abitazioni di diversi pensionati (uno di loro era non vedente) residenti ad Oristano. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, dopo una serie di indagini certosine, i primi fatti risalirebbero all’aprile del 2019. Esattamente il 4 quando, stando a quanto ricostruito dalla polizia, i tre sassaresi portarono via 25mila euro dall’abitazione di un anziano non vedente che abitava in un appartamento di Oristano.

L’uomo infatti si era fidato di uno dei tre che, con la scusa di vendere qualcosa, era riuscito ad entrare nella casa del pensionato per poi facilitare l’ingresso ai suoi due soci che materialmente hanno portato via il denaro. I tre sassaresi infatti andavano a colpo sicuro perché, secondo quanto accertato dagli investigatori della Mobile, prima di mettere a segno il colpo effettuavano diversi sopralluoghi per capire dove la povera vittima nascondeva il denaro.

Furti continui

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile di Oristano il terzetto, dopo il primo furto, si era ripresentato nella casa dell’anziano pensionato. Circa tre mesi dopo, probabilmente i tre pensavano di non essere riconosciuti. Fortunatamente però l’uomo, nel frattempo, aveva depositato tutti i suoi risparmi in banca e dietro il suggerimento della polizia aveva fatto installare nella sua abitazione un efficientissimo impianto di sorveglianza che nella seconda occasione aveva ripreso tutto.

Questa volta però i malviventi, filmati, erano rimasti a secco. Non avevano trovato denaro all’interno dell’appartamento e avevano lasciato perdere. Pensando di passare impuniti. Proprio per questo, non contenti, si erano messi alla ricerca di altre facili vittime, soprattutto pensionati che vivevano da soli. Infatti, poco tempo dopo, erano riusciti ad entrare nell’abitazione di un altro anziano, sempre ad Oristano.

Ed anche questa volta, dopo aver carpito la sua fiducia, avevano portato via all’uomo 30 mila euro che il pensionato custodiva all’interno di un mobile della cucina.

Un sistema collaudato

Dopo mesi di indagini gli investigatori della Polizia sono riusciti a sgominare questa banda che prendeva di mira soprattutto persone anziane e sole. Il sistema era sempre lo stesso ed era stato perfezionato negli anni dopo i numerosi colpi.

I tra infatti prima un sopralluogo nell’abitazione del malcapitato per capire se avesse risparmi custoditi in casa e soprattutto dove li tenesse. Poi, con la scusa di vendere legna, formaggio o altro, uno dei tre entrava nell’abitazione del prescelto e lo distraeva. Questo per permettere ai suoi soci di far ingresso nella casa, senza essere visti, per poi andare a prelevare il denaro a colpo sicuro. Grazie alle immagini di video sorveglianza presenti nelle vie di Oristano dove sono avvenuti i colpi e grazie anche all’analisi dei tabulati telefonici, gli inquirenti sono riusciti a stringere il cerchio e arrestare i tre presunti colpevoli che ora si trovano in carcere in attesa di essere sentiti dal magistrato che si occuperà del caso.