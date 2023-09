Ieri, 19 settembre, intorno all’ora di pranzo, un operaio di una ditta specializzata stava ripulendo la carreggiata dalle foglie dei rami quando – per motivi che dovranno essere accertati – è stato travolto con violenza da un’auto proprio sul bordo della strada vicino al lago di Baratz, a pochi chilometri da Sassari. Francesco Mariani, 39 anni, dopo essere stato subito soccorso, è stato trasportato con urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Sassari, dove è ricoverato in gravissime condizioni. I traumi e le ferite riportate dall’operaio – dipendente della Multiss di Sassari, società in house della Provincia – sono apparse subito gravissime, al punto che per effettuare il trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento di un mezzo dell’elisoccorso.

L’uomo – dopo tutte le cure ricevute – è comunque ancora in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute, infatti, sono apparse da subito gravi.

Travolto dall’auto

La cronaca dell’incidente è pare abbastanza chiara, anche se le indagini sono ancora in corso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Sassari, l’operaio della ditta sassarese stava lavorando lungo la provinciale 69 che passa proprio di fronte alla piccola frazione di Villassunta, al confine tra i Comuni di Alghero e Sassari. Francesco Mariani, originario di Orune, ma da molto tempo residente a Sassari, è stato travolto senza che nemmeno potesse accorgersene. L’auto, una Ford Fusion guidata da un uomo di 72 anni, avrebbe infatti centrato in pieno l’operaio nonostante le numerose segnalazioni dei lavori in corso.

Da parecchi giorni, infatti, la ditta Multiss è impegnata nei lavori di pulizia sulla statale 69. Il cantiere mobile era segnalato da cartelli, bandiere e operai che regolavano la circolazione durante lo svolgimento dei lavori. L’uomo – che imbracciava un soffiatore e anche le cuffie antirumore – stava lavorando proprio a due passi dal mezzo aziendale quando è stato travolto violentemente dalla Ford Fusion.

Un impatto violentissimo: l’uomo è infatti finito sul cofano e ha battuto la testa sul parabrezza, mandandolo in frantumi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i soccorsi. Un’ambulanza medicalizzata del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione per un probabile arresto cardiaco, ha chiesto l'intervento dell’elisoccorso. Il guidatore della Ford, in forte stato di agitazione, è stato portato anch'egli al pronto soccorso di Alghero, ma le sue condizioni non sono gravi.