Continuano le ricerche per scoprire le identità dei due uomini di Lonato del Garda che hanno violentemente aggredito un barista, il quale si è rifiutato di servirli dopo l'orario di chiusura prestabilito dal Dpcm. L'episodio è avvenuto il 6 febbraio nel 7 Heaven, un bar frequentato di via del Santuario, a Lonato in provincia di Brescia. I due uomini, non contenti di continuare la serata all'esterno, volevano godersi la consumazione alcolica seduti sugli sgabelli del bancone del pub. Il locale era in orario di chiusura e Il barista gentilmente li ha invitati a uscire dal locale. I due, non contenti della risposta, hanno cominciato una lite.

Lo scontro verbale ben presto è sfociato in violenza. Uno dei due uomini, visibilmente alterato dall'alcol, senza esitazione ha scavalcato il bancone, ha afferrato una bottiglia di alcolico e ha aggredito con ferocia il barista, spaccandogli la bottiglia in testa per poi dileguarsi con il compare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa, che ha portato l'uomo gravemente ferito alla testa in ospedale. Incerte restano le identità dei due soggetti. Le forze dell'ordine stanno lavorando per dare un nome ai due aggressori.

Mancato rispetto norme anti-Covid: chiusura attività e sanzione fino a 3.000 euro

Seppur in situazioni di minor impatto e non sfociate in violenza, non la prima volta in cui le disposte normative anticovid non vengono rispettate.

In seguito alle tante richieste pervenute da parte dei titolari di bar e ristoranti la Confesercenti ha diffuso un documento a tutto il comparto della ristorazione e pubblici esercizi, dove sono riepilogate le sanzioni applicabili in caso di violazione di norme di contenimento anti Covid-19.

È enorme la mole dei i controlli effettuati a riguardo. Un bar a Venzone, in Friuli Venezia Giulia, è stato chiuso nella serata di ieri.

Sono stati sanzionati 10 clienti, compreso il proprietario, in quanto passate le 21:00, alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo le serrande ancora alzate del locale con all'interno diverse persone. I militari dell'arma sono sopraggiunti nei pressi del locale e hanno preso i dovuti provvedimenti.

Dall'inizio del 2021 si contano già molteplici esercizi pubblici chiusi o multati dagli agenti dopo aver riscontrato gravi violazioni ai provvedimenti governativi.

La scorsa settimana a Parma una delle attività commerciali ispezionata è stata sottoposta a chiusura per 5 giorni in quanto operante senza il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della Covid-19, con una conseguente sanzione pecuniaria di circa 6000 euro per la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti.