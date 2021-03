L’ennesimo delitto che ha per vittima una donna è avvenuto a Napoli nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 marzo. Ornalla Pinto, 40 anni, è stata colpita più volte dal compagno 43enne che, al culmine di un litigio, le ha sferrato una dozzina di coltellate al torace e all’addome ed è scappato via. La donna è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli, dove il personale medico ha fatto tutto il possibile per salvarle la vita, sottoponendola a un delicato intervento chirurgico, nonostante i colpi inferti avessero compromesso gli organi vitali della vittima. L’aggressore nel frattempo ha intrapreso una lunga fuga: tuttavia alle 7 del mattino ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri di Montegabbione, piccolo comune in provincia di Terni, in Umbria.

Al militare che è accorso ha raccontato di aver accoltellato la compagna a Napoli e di volersi costituire: ora il 43enne si trova in stato di fermo. Al momento si ignorano i motivi del diverbio che avrebbe scatenato la furia omicida dell’uomo.

La vittima è riuscita a telefonare alla sorella per chiedere aiuto

Nonostante le gravi ferite riportate nell’aggressione, Ornella Pinto ha trovato le forze per telefonare alla sorella e chiederle aiuto. Quest’ultima, dopo aver ricevuto la chiamata, ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli agenti di polizia si sono precipitati nell’abitazione in via Cavolino, al quartire di San Carlo all’Arena, situato nel centro di Napoli: la vittima era ormai esanime per le lesioni riportate. In un’altra stanza dell’appartamento riposava il figlio di tre anni della coppia, che conviveva in quell’abitazione da circa sei anni.

I medici del Cardarelli hanno fatto tutto il possibile per salvare la vittima

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha trasportato Ornella al Cardarelli in codice rosso. La vittima dell’aggressione è arrivata al pronto soccorso verso le cinque di mattina ed è stata subito sottoposta a una delicata operazione chirurgica per tentare di salvarla.

Ma il primo bollettino medico diffuso dall’ospedale ha evidenziato come la situazione fosse molto grave, con la paziente “in imminente pericolo di vita”. Si è saputo anche che durante queste fasi concitate il battito cardiaco della donna si è fermato per due volte, ma i medici sono riusciti a rianimarla, fino a quando – verso le 10:35 di mattina – Ornella non ce l’ha più fatta.

La vittima è deceduta a causa delle profonde lesioni ai polmoni

Come detto, Ornella è stata raggiunta da una dozzina di coltellate al torace e all’addome: tuttavia sono stati i nove colpi inferti ai polmoni a provocarne la morte, come hanno confermato i medici del Cardarelli. Una nota dell’ospedale chiarisce come il decesso sia sopraggiunto dopo l’ennesimo arresto cardiaco, al termine dell’intervento effettuato dagli specialisti del Trauma Center e di Chirurgia Toracica, che hanno cercato di arginare le profonde lesioni polmonari. Anche il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo, ha voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa, sottolineando la vicinanza del personale della struttura ospedaliera alla famiglia di Ornella e a tutte le donne, troppo frequentemente vittime di episodi simili.