Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è stato sollevato un polverone mediatico sulla Ares Film, in seguito alle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. I due concorrenti del reality show hanno parlato di una specie di "setta", in cui gli attori non erano liberi di fare nulla. Inoltre, Rosalinda e Massimiliano avevano sollevato dubbi sulla morte di Teodosio Losito. Per questo motivo il pm Carlo Villani ha deciso di convocare in Procura l'attrice siciliana come persona informata sui fatti, aprendo un fascicolo sul caso.

Rosalinda Cannavò: 'Sono molto tranquilla'

Terminato il Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò è stata convocato in Procura a Roma per essere ascoltata.

L'attrice siciliana è stata ascoltata in merito alla morte del produttore cinematografico Teodosio Losito. Nel 2019 fu rinvenuto il cadavere del produttore presso la propria abitazione. Trattandosi di suicidio, non era stata aperto alcun caso. In seguito alle dichiarazioni rilasciata da Rosalinda e Massimiliano sull'Ares Film, i familiari di Losito hanno chiesto chiarezza.

Arrivata a Roma, l'ex gieffina ha indossato un cappotto verde acqua, dei pantaloni neri e un grande zaino in spalla. Rosalinda è stata ascoltata per circa due ore. A caldo la diretta interessata ha affermato tramite una dichiarazione riportata dal Corriere della sera: "Sono molto tranquilla". Il pm Carlo Villani ha deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio.

A due anni dalla scomparsa di Teodosio Losito, potrebbe venire fuori una verità completamente diversa sulla prematura scomparsa.

Ascoltato anche Gabriel Garko

In questi giorni a Roma sta avvenendo una sfilata di personaggi famosi, ma questa volta non si tratta di una cosa riguardante il mondo dello spettacolo. La Procura situata in Piazzale Clodio oltre ad avere ascoltato come persona informata sui fatti Rosalinda Cannavò, ha convocato anche Gabriel Garko.

Nei prossimi giorni potrebbero essere ascolti anche Barbara D'Urso e Alberto Tarallo. In particolare, la versione di quest'ultimo risulta avere un ruolo fondamentale visto che per anni è stato il compagno di Teodosio Losito.

Manuela Arcuri 'accusa' di irriconoscenza Cannavò e Morra

Nel frattempo, la posizione di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra è stata giudicata "folle" da Manuela Arcuri.

L'attrice che anche lei in passato è stata assistita dall'Ares Film, ha "accusato" i suoi due colleghi di irriconoscenza nei confronti della casa di produzione cinematografica. Sia l'attrice siciliana che l'attore campano infatti, sono stati protagonisti di numerose fiction di successo.