Concerti a basso costo per chi ha fatto il vaccino. Dopo l'iniziativa della lotteria dei vaccini, ora in Florida arriva una nuova iniziativa per incentivare la vaccinazione tra i giovani. L'idea parte dalla Leadfoot Promotions, promoter di concerti statunitense. In vista del concerto a St. Petersburg chi ha già fatto il vaccino potrà acquistare il biglietto per poco meno di venti dollari. Per chi ancora non l'ha fatto invece il prezzo diventa decisamente salato, se non proibitivo. E non sono mancate le polemiche.

Concerto a prezzo agevolato se hai fatto il vaccino

Per solo 18 dollari i vaccinati contro il Covid 19 potranno assistere al concerto di tre band. Questa trovata ha il fine di invogliare più persone possibile a vaccinarsi. L'idea è stata di Paul Williams di Leadfoot Promotions per l'evento del prossimo 26 giugno nella celebre Baia di Tampa.

Con l'ampia disponibilità di dosi di vaccino anti-Covid l'iniziativa è perfettamente in linea con le linee guida dei centri di controllo e prevenzione delle malattie. Ora che si potrà tornare agli eventi dal vivo Williams è dell'idea che questo incentivo sia di grande aiuto al fine di far ripartire la stagione dei concerti e degli spettacoli dal vivo. A sostenere questa decisione c'è anche una della band che suonerà tra circa un mese, i Teenage BottleRocket.

L'inizativa in Florida

Per i concerti dei Teenage Bottlerocket, MakeWar e Rutterking del prossimo 26 giugno a St. Petersburg i fan vaccinati avranno un prezzo molto vantaggioso: diciotto dollari. Per chi invece non l'ha ancora ricevuto il prezzo, decisamente proibitivo, ammonterà alla cifra di 999,99 dollari.

Paul Williams ha spiegato a una radio locale che per il momento la risposta è stata "estremamente positiva".

Non ha nascosto però che ci sono stati anche messaggi di no vax e scettici che hanno espresso forti proteste contro questo tipo di iniziativa. Oltretutto c'è da aggiungere che il governatore della Florida, il repubblicano Ron Desantis, ha firmato una legge che pone il divieto, nell'intero stato, ai passaporti vaccinali. Ha motivato questa decisione sostenendo che la scelta se fare o meno il vaccino resta personale e di conseguenza nessuno può negare un servizio in base alla sua decisione.

L'iniziativa per incentivare il vaccino

Il promoter di Leadfoot Promotions comunque sa che non può escludere legalmente quanti finora non hanno fatto il vaccino. Ha assicurato che quanti acquisteranno il biglietto a prezzo pieno saranno trattati così come tutti gli altri. Finora però nessuno ha sborsato i mille dollari richiesti. Per quanti invece hanno già ricevuto la dose (o le dosi) ci sono poche e semplici regole da dover seguire. Basta esibire un documento comprensivo di foto rilasciato dal governo insieme alla scheda di registrazione dell'avvenuta vaccinazione. Tra i vaccini "ammessi" ovviamente ci sono quelli di Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

La band che suonerà all'evento è d'accordo con questa misura.

Il batterista dei Teenage BottleRocket spiega che questa decisione viene pienamente appoggiata anche dalla band. In questo modo, essendo tutti i componenti già vaccinati, possono dare il buon esempio al pubblico.