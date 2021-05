Gli Stati Uniti stanno procedendo a ritmi serrati nella lotta al Covid. Nel Paese la vita sta pian piano ritornando alla normalità. Da qualche giorno inoltre è stato comunicato dalle autorità che non si dovrà indossare la mascherina all'aperto se si è completamente vaccinati.

Intanto in Colorado si assiste a un'iniziativa piuttosto curiosa: nei pressi di Denver, al Red Rocks Amphitheatre, infatti il pubblico maggiorenne potrà scegliere se vaccinarsi prima dello spettacolo. Per gli organizzatori è un segnale molto importante di ripartenza per i concerti e music festival.

Covid: in Usa senza mascherina se vaccinati

Lo scorso giovedì gli Stati Uniti hanno compiuto una scelta politica coraggiosa sul Covid. Tutte le persone completamente vaccinate contro il Covid-19 infatti potranno andare in giro senza la mascherina e senza l'obbligo di distanziamento sia all'aperto che al chiuso. Secondo Rochelle Walensky, a capo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, la scelta è diretta conseguenza della forte riduzione dei contagi di Coronavirus e degli ottimi risultati ottenuti con la campagna di immunizzazione.

Il cambiamento nelle misure di prevenzione del contagio segna un punto di svolta nella Politica di Joe Biden per la lotta al virus. Intanto gli Stati Uniti stanno dando in queste settimane una forte accelerazione alla vaccinazione, cercando di convincere tutte le fasce della popolazione.

Covid, la campagna vaccini in Usa

L'addio alle mascherine per i vaccinati è stato accolto con grandi parole dal presidente Joe Biden. "Oggi è un gran giorno per l'America", ha detto nelle scorse ore alla Casa Bianca. E non a caso lo fa apparendo in pubblico senza la mascherina. Nel suo discorso ha lanciato un appello per spronare gli statunitensi a vaccinarsi: "La scelta è vostra," ha detto il Presidente Usa che tenta ogni mossa per immunizzare i cittadini: "Vaccinarsi o indossare la mascherina fin quando non sarete immunizzati".

Nel Paese la lotta al Covid-19 procede in modo ottimale. Ad essersi vaccinati con almeno una dose sono finora il 46% degli statunitensi. Un terzo invece hanno già concluso il ciclo completo di vaccinazione. Numeri diversi se confrontati con quelli del nostro paese. In Italia il 31% ha ricevuto almeno una dose, mentre il 14% ha completato il ciclo.

Vaccino prima del concerto a Morrison in Colorado

Da segnalare un'inedita iniziativa per la lotta al Covid nello stato del Colorado. A Morrison, non lontano da Denver, il Red Rocks & Park Amphitheatre ha organizzato una campagna per vaccinare gli spettatori, in collaborazione con il dipartimento di salute della città di Denver. Ad ogni spettacolo in programma i primi 100 spettatori maggiorenni hanno la possibilità di vaccinarsi con Johnson & Johnson, che viene somministrato in una dose singola e quindi non ha bisogno di richiami.

Lo staff del Red Rocks ha sottolineato, nel corso di un'intervista a 9News, l'importanza di questa iniziativa. “L’industria dell'intrattenimento funziona solamente quando la gente può riunirsi.

E un pubblico sano è di fondamentale importanza". In questo modo infatti "i fan possono recarsi a un concerto e andarsene sapendo di aver protetto sé stessi, le famiglie e anche gli amici che amano la musica”