Nella tarda serata del 10 maggio è emersa in Calabria una nuova segnalazione riguardante la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Una parrucchiera avrebbe indicato una forte somiglianza tra Denise e una ragazza di 19 anni di origine romene. Come riportato da Chi l'ha visto e come si desume dalle interviste alla diretta interessata da parte di Pomeriggio Cinque, la ragazza di origini romene di Scalea dice però di non essere Denise Pipitone. Alle telecamere di Barbara d'Urso, la diciannovenne ha infatti mostrato il suo certificato di nascita che smentirebbe che si tratti di Pipitone.

La teste parrucchiera ribadisce che la ragazza le aveva detto di non sapere dove fosse nata.

Il certificato di nascita

In diretta a Pomeriggio 5, la diciannovenne di Scalea ha dichiarato: "Non sono io Denise Pipitone". Ha anche mostrato dal cellulare la foto del suo certificato di nascita: la ragazza, che si chiama Denise come la piccola Pipitone, sarebbe nata il 4 maggio 2002 in Romania. Ha dichiarato di essere stata cresciuta dai nonni in Romania fino ai suoi 7 anni. Nel 2009 infatti si sarebbe trasferita in Italia. Vive a Cosenza, ma da qualche giorno è da un'amica a Scalea. La ragazza si è dichiarata disposta a fare la prova del dna, anche se lo ritiene inutile in quanto è sicura di non essere Denise Pipitone.

Dopo la notizia degli accertamenti dei Carabinieri su una ragazza di 16 anni che si trova in Calabria e che si chiama anche lei Denise, l'abbiamo trovata ed è in diretta con noi in esclusiva #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bUwxARGWGi — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 11, 2021

I punti in comune

La segnalazione della parrucchiera di Scalea, Grazia Bonanno, è stata presa in considerazione dai Carabinieri data la forte somiglianza delle diciannovenne con la bambina di Mazara del Vallo: infatti, la ragazza di origine romene presenterebbe una cicatrice molto simile a quella di Pipitone oltre che somiglianze fisiche con i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi: per la superteste avrebbe la fossetta del padre e il labbro della madre.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La ragazza intervistata a Scalea avrebbe dichiarato a Barbara d'Urso di ricordare di essersi provocata la cicatrice all'età di due anni a causa di una caduta da cavallo. In un'intervista a La vita in diretta, la parrucchiera superteste ha ribadito, a seguito della smentita da parte della diciannovenne, che ieri la ragazza avrebbe detto di non sapere dove fosse nata: una versione diversa da quella della ragazza che alle telecamere di Pomeriggio cinque si è dichiarata sicura del suo luogo di nascita.

Pista rom e pista familiare

Nulla è tralasciato a distanza di 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise. Se da una parte, con la somiglianza della ragazza di Scalea l'orientamento è stato quello alla pista Rom, dall'altra non è stata abbandonata la pista familiare. Infatti si continuano rivedere le intercettazioni riguardanti Anna Corona e Jessica Pulizzi e la scorsa settimana è stata anche ispezionata l'ex abitazione di Anna Corona. L'appartamento infatti non era mai stato oggetto di ispezioni, in quanto i carabinieri nel 2004 entrarono nell'abitazione delle vicina.