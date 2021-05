Kevin Clark è morto in un tragico incidente. Famoso per aver recitato nei panni del batterista nel film School of Rock, il ragazzo è stato investito da una bicicletta a Chicago. Commossa la reazione dell'attore e musicist Jack Black che ha lavorato con lui nella celebre pellicola, film cult per la musica rock. Su Instagram ha scritto un messaggio commovente in memoria del ragazzo che aveva solo 32 anni.

È morto il batterista di School of Rock

A seguito di un tragico incidente è venuto a mancare Kevin Clark. L'attore, musicista professionista, è stato protagonista da bambino del celebre film School of rock, è stato investito da un auto a Chicago mentre era a bordo della sua bicicletta.

Tantissimi i messaggi in ricordo del ragazzo di 32 anni, passato alla storia come un film cult per gli amanti della musica. Tra tutti spunta il messaggio sui social di Jack Black, che con Clark ha lavorato nel celebre film del 2003, che ha mandato un abbraccio anche alla famiglia del ragazzo.

Il tragico incidente

Kevin Clark ha vestito i panni del batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones in School of Rock. Il film, uscito nel 2003 e diretto da Richard Linklater, è stata l'unica pellicola che ha visto Clark nei panni di attore. Forte di quell'esperienza infatti scelse dedicarsi in tutto e per tutto alla musica, suonando la batteria in alcuni gruppi statunitensi come Dreadwolf e Robbie Gould.

L'incidente è avvenuto mente Clark era alla guida della sua bicicletta nel quartiere Northwest Side di Chicago.

Secondo il magazine Tmz il ragazzo è stato investito da un'auto guidata da una ragazza di 20 anni che lo avrebbe colpito in pieno con la sua automobile. Il musicista è stato prontamente trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo.

Il commosso ricordo di Jack Black

“Una notizia devastante.

Kevin è morto", scrive Jack Black su Instagram. Il popolare attore, protagonista indiscusso sia nel cinema che nella musica e idolo di tanti ragazzi, affida ad un messaggio tutto il suo cordoglio: "Troppo presto. Bella anima, tanti bei ricordi. Ho il cuore spezzato". E poi manda un messaggio di amore alla sua famiglia e a tutta la comunità di School of rock.

A distanza di diciott'anni il film continua ad essere un punto di riferimento per gli amanti della musica rock e metal e rimane sempre un punto di riferimento per le nuove generazioni di musicisti. Al cinema inoltre è stato un autentico trionfo, incassando oltre 130 milioni di dollari. Merito del successo va senza dubbio a Jack Black, nei panni del musicista stravagante che con inganno riesce ad ottenere l'incarico di supplente in una scuola elementare.