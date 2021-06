Il giallo sulla sparizione di Denise Pipitone continua a essere al centro dell'attenzione in televisione. Nel corso della puntata di Mattino 5 del 1° giugno, condotta da Federica Panicucci, è stata trasmessa una nuova testimonianza inedita ed esclusiva che potrebbe aiutare a far luce sul caso. A parlare è stato un ex esponente delle forze dell'ordine che ha preferito non mostrarsi in volto ed restare anonimo. Tale persona ha raccontato che Denise potrebbe essere ancora viva e che all'epoca dei fatti non sarebbe stata cercata nei posti giusti.

Mattino 5, ex esponente delle forze dell'ordine anonimo fa delle rivelazioni sul caso Denise Pipitone

La padrona di casa di Mattino 5 ha raccontato al pubblico che gli inviati del suo programma hanno incontrato questo ex esponente delle forze dell'ordine, che ha scelto di non farsi riconoscere, che all'epoca dei fatti era presente sul posto e a quanto pare conoscerebbe alcuni fatti legati al giallo della sparizione di Denise.

L'ex ufficiale ha raccontato che in quel periodo, al commissariato c'erano delle "teste cercanti" e non delle "teste pensanti", aggiungendo che c'era una vera mancanza d'idee e che non si sapeva quale pista seguire per far luce sul caso della bambina di Mazara Del Vallo, sparita nel nulla nel settembre del 2004.

"Evidentemente non è stata cercata bene. Non è stata cercata nel posto giusto", ha raccontato in televisione l'ex ufficiale delle forze dell'ordine.

Secondo l'ex ufficiale anonimo, Denise potrebbe essere ancora viva

Tale persona ha poi sottolineato che il posto giusto sarebbe da individuare in mezzo alle carte che già ci sono, ribadendo che tutti coloro che commettono un reato, lasciano sempre delle tracce sulla scena del crimine.

"Denise Pipitone è probabile che sia viva", ha sentenziato l'ex ufficiale nel corso dell'intervista che ha rilasciato in forma anonima al programma mattutino di Canale 5. Secondo lui il sequestro della bambina doveva essere utile a qualcosa: "Poteva essere una merce di scambio".

'Non è stata cercata nel posto giusto', dichiara l'ex esponente delle forze dell'ordine in tv

L'ex ufficiale ritiene che Denise potrebbe essere ancora in vita, ma magari potrebbe trovarsi lontano dall'Italia, in un luogo dove non conoscono la televisione italiana.

L'ex esponente delle forze dell'ordine ha chiosato il suo intervento a Mattino 5, ribadendo il concetto che secondo lui la figlia di Piera Maggio, "non è stata cercata nel posto giusto".

Intanto del caso di Denise Pipitone se ne continuerà a parlare anche questa nella serata del 2 giugno nel corso della nuova puntata di "Chi l'ha visto?".

Il programma di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, dedicherà un'altra ampia pagina sugli ultimi risvolti legati al giallo della bambina di Mazara Del Vallo, proponendo al pubblico nuove ricostruzioni e documenti inediti.

Il giallo della sparizione di Denise Pipitone al centro delle trasmissioni Rai-Mediaset

Il caso di Denise continua a essere uno degli argomenti caldi dei vari talk show quotidiani in onda sulle reti Rai e Mediaset, complice anche la grande attenzione del pubblico verso questo giallo che ha scosso l'opinione pubblica.

Da 17 anni, infatti, si cerca la verità e dopo gli ultimi avvenimenti di queste settimane sembrerebbe che il mistero che ruota intorno al caso di Denise possa venire a galla.

In tal caso sarebbe una vittoria per Piera Maggio, che in questi anni non si è mai arresa ed ha sempre fatto in modo che non calasse mai l'attenzione sul caso di sua figlia, di cui si sono perse le tracce quando aveva poco più di quattro anni.