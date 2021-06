Mariana Trotta è una ragazza di origini romene adottata da una famiglia italiana. In occasione della conoscenza della sua famiglia d'origine in un campo rom a Parigi, avrebbe conosciuto una zia che assomiglierebbe molto alla donna inquadrata vicina a Danàs nel video girato a Milano da una guardia giurata nel 2004. La figlia di tale zia le avrebbe dichiarato di non conoscere la sua famiglia biologica e la sua vera età; inoltre, la ragazza sarebbe stata molto controllata, tanto che non le era permesso uscire dal campo rom. Mariana parla con paura di tale clan che apparterebbe alla mafia romena.

Mariana avrebbe riconosciuto la donna del video di Milano tre anni fa in Francia

Mariana Trotta ha deciso di conoscere la sua famiglia naturale tre anni fa, nel 2018, per cui ha raggiunto per una settimana i suoi parenti a Parigi, in un campo rom. In quell'occasione ha conosciuto la donna che, secondo la sua testimonianza, sarebbe la stessa presente nel video girato a Milano nel 2004 dalla guardia giurata Felice Grieco. La donna del video è ricercata da anni, in quanto con lei era presente una bambina che chiamava Danàs e che potrebbe essere molto verosimilmente Denise Pipitone. La donna conosciuta da Mariana parlava l'italiano, anche se poco, ed era una figura importante nel campo rom: cucinava per tutti mentre gli altri andavano a chiedere l'elemosina.

Si faceva chiamare Florina, ma probabilmente il suo vero nome è Silvana Jankovic, arrestata nel 2015 e attualmente ricercata nuovamente.

La donna, di cui si sono perse le tracce, sarebbe la zia di Mariana: 'Questa è gente pericolosa'

Florina sarebbe la zia di Mariana, nello specifico la compagna del fratello del padre biologico, ma la ragazza ha dichiarato di non sapere se i due stiano ancora insieme.

Non si hanno più tracce di lei, anche se la sorella di Mariana, tempo fa, le avrebbe detto che era ancora a Parigi. Mariana ha parlato di "gente pericolosa" che avrebbe dei "giri particolari": il clan a cui appartiene la sua famiglia d'origine, infatti, appartiene a una nota famiglia mafiosa romena.

La presunta figlia di Florina era terrorizzata e controllata

La figlia di Florina e dello zio di Mariana avrebbe dichiarato alla teste di non conoscere la sua vera età. A detta di Mariana, avrà avuto nel 2018 circa 17-18 anni. Era molto traumatizzata e parlava pochissimo, si faceva per lo più capire a gesti. Parlava soprattutto sinti, poco italiano e pochissimo francese. Non aveva denti e le tremavano le mani. Era molto controllata, non le era mai permesso uscire dal campo rom. Non ha mai sentito chiamarla Danàs, ma una volta, da sole in camera, le avrebbe confidato di non conoscere la sua famiglia biologica e la sua vera identità. La ragazza si chiamerebbe Antonia, non avrebbe contatti telefonici ma 13 profili Facebook con cognomi diversi.

Mariana ha provato a chiederle l'amicizia e a contattarla, ma non ha mai avuto risposta. Sua sorella le avrebbe detto che attualmente Antonia si troverebbe in Romania, dove probabilmente avrebbe raggiunto il fidanzato, con il quale ora potrebbe essersi lasciata.