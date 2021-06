Il parroco si è rifiutato di celebrare il funerale di Sonia Campagnolo deceduta domenica scorsa a 47 anni a causa di un cancro al pancreas. Prima di morire Sonia aveva espresso la volontà che nella sua epigrafe fosse inserito un iban bancario per garantire un futuro economico alla figlia.

L'iban nell'epigrafe

Lisa Campagnolo ha 21 anni e studia Giurisprudenza nel capoluogo, la preoccupazione della madre scomparsa è stato quello di aiutare la figlia a realizzarsi nella sua vita e nelle sue passioni.

Don Egidio il parroco di Carmignano sul Brenta non ha voluto officiare la cerimonia funebre perché ha spiegato che “un iban sull’epigrafe mai visto” e che si è rifiutato di fare il funerale perché ha sostenuto che la famiglia non si è impoverita con la morte di Sonia e ha sostenuto che le raccolte fondi dovrebbero essere fatte per pagare l’affitto ai poveri, fornire loro vestiti e pagare le bollette dei bisognosi.

Alla fine il funerale è stato officiato da un altro parroco.

Le reazioni degli amici

Al funerale erano presenti la figlia della defunta Lisa, la quale è stata allevata solo dalla madre perché il padre aveva abbandonato la famiglia quando la ragazza era una bambina di due anni.

Un gruppo di amici della madre si sta organizzando per far finire gli studi in giurisprudenza a Padova della ragazza.

Il signor Marcon ha spiegato che queste persone hanno quantificato quanto serve a Lisa per finire gli studi e ha spiegato che non si può ridurre tutto a una questione di soldi è, sostiene l’amico della defunta, è un gesto con il quale ha, ha affidato alla comunità il pezzo di strada che non poteva più fare lei con la figlia, come "se avesse chiesto un’adozione a distanza”.

La malattia di Sonia

Sonia aveva scoperto nel 2019 di avere un tumore al pancreas, parzialmente in metastasi, e si era sottoposta alle cure con fiducia, dal momento che gli era stata prospettata una speranza minima di sopravvivenza.

Facendo la chemioterapia è arrivata a perdere quindici chili e a essere costretta a rimanere a casa non potendo andare al lavoro.

La figlia Lisa ha spiegato che il cruccio della madre era la sua sicurezza economica per potere terminare gli studi. La ragazza è in cerca di lavoro e spiega che la mamma è sempre stata positiva e sorridente e anche nella malattia era sempre pronta a vedere il lato positivo delle cose. Al contrario il rapporto con il padre è sempre stato freddo: lui non mi cercava e non ho nemmeno il suo numero di telefono", spiega, infatti.

Alla giovane restano i nonni materni ed una zia che vive in Basilicata e conclude dicendo che la madre è sempre stata al suo fianco sostenendola in tutto e che vorrebbe laurearsi per farla felice e renderla orgogliosa di lei.