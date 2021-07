Robby Steinhardt è morto. Il musicista, violinista e cantante statunitense, divenuto celebre per essere stato il fondatore della rock band Kansas, si è spento all'età di 71 anni. Negli ultimi tempi era impegnato a un suo disco solista. Dopo essere uscito dai Kansas, nel 2006, non aveva smesso di dedicarsi alla musica. A dare la notizia del decesso è la famiglia con un comunicato.

Addio a Robby Steinhardt

Lutto nel mondo della musica rock. Robby Steinhardt è morto a 71 anni, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per gli amanti del rock anni Settanta.

Con i suoi Kansas ha scritto pagine importanti nel mondo della musica.

Alcuni anni prima di fondare la band faceva parte di un altro gruppo, i White Clover, che poi prenderà il nome di Kansas nel 1973 e darà alla luce il suo primo disco in studio l'anno dopo.

Nel 1982 Steinhardt ha lasciato il gruppo per formare gli Steinhardt-Moon in Florida. Dopo 15 anni aveva scelto invece di ritornare nei Kansas. Ma anche questa parentesi si era poi chiusa e il musicista ha lasciato la band nel 2006, dedicandosi comunque ancora alla musica. Proprio negli ultimi mesi era a lavoro ad un suo lavoro come solista.

Con i Kansas il musicista ha scritto pagine importanti della musica. La band statunitense, originaria di Topeka, con sedici album in studio, vanta anche otto dischi d'oro, solo negli Stati Uniti, tre di platino e due multi-platino.

In tutto il mondo si stima che il gruppo abbia superato più di 30 milioni di copie vendute.

.

Il comunicato della famiglia sulla morte di Robby Steinhardt

La triste notizia arriva direttamente con un comunicato della famiglia: "Robert Eugene Steinhardt era riconosciuto quale membro fondatore, violinista e cantante originale dei Kansas.

Il suo violino e la sua voce in brani come Dust in the Wind, Point of No Return e Carry on Wayward Son hanno dato a Robby un posto nella storia del rock".

Secondo quanto riporta il comunicato Robby al momento era al lavoro su un nuovo album come solista, insieme al produttore Michael Franklin. Quest'ultimo aveva messo in piede un gruppo di musicisti celebri per lavorare insieme a Steinhardt.

Nella dichiarazione dei familiari si legge anche come Robby fosse molto orgoglioso del progetto che stava portando avanti, la cui uscita era prevista per la fine di quest'anno.

Sempre secondo il comunicato, il musicista aveva iniziato le prove per una tournée nazionale. L'artista aveva già avuto problemi di salute: in particolare nel 2013 aveva avuto problemi di cuore, anche se sembrava essersi ripreso.