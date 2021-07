Cinderella in lutto. Si è spento il musicista Jeff LaBar, chitarrista della band statunitense. La triste notizia è stata confermata dal figlio del chitarrista Sebastian, il quale ha pubblicato un commosso ricordo sul suo account Instagram. Poche ore dopo è arrivato il cordoglio dei compagni del gruppo. Ignote per il momento le cause della morte.

La morte del chitarrista dei Cinderella

Aveva 58 anni il chitarrista Jeff LaBar, membro dei Cinderella. La band statunitense, tra le più rappresentative del genere hair metal e pop metal, ha scritto pezzi importanti della storia del rock ed ha avuto il suo periodo d'oro tra la seconda metà degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta con singoli dal calibro di Nobody's Fool, Dont' Know What you got (Till it's gone) e Coming Home.

La notizia della scomparsa arriva sui social dal figlio Sebastian che ha voluto ricordare il padre con una foto e con queste parole: “Ho appena ricevuto la chiamata…Jeff LaBar, mio padre, mio eroe e mio idolo, è morto oggi" ha scritto. E per concludere il suo post ha poi aggiunto: "Sono senza parole. Ti voglio bene papà”. Per il momento restano ignote le cause del decesso.

Il cordoglio dei compagni di band

Sui social poco dopo non è mancato il cordoglio dei compagni del gruppo a seguito della scomparsa. Tom Keifer, Fred Coury ed Eric Brittingham hanno diffuso un comunicato per ricordare Jeff. “La nostra profonda tristezza non è sufficiente per descrivere la sensazione di aver perso il nostro fratello Jeff", scrivono i musicisti.

"Il legame che c'era tra noi in decenni di musica e tour in tutto il mondo è qualcosa abbiamo condiviso come gruppo in modo univoco. Quei ricordi con Jeff resteranno vivi per sempre nei nostri cuori"

Nel messaggio inoltre i compagni di band fanno le condoglianze alla moglie Debinique e al figlio Sebastian. E hanno anche ringraziato tutti i fan, amici e conoscenti che stanno porgendo messaggi di affetto e condoglianze alla band.

Il chitarrista dei Cinderella è morto

Classe 1963, Jeffey Philip LaBar, si è unito alla rockband dei Cinderella nel 1985, in sostituzione del chitarrista Michael Schermick. LaBar ha lavorato a tutti e quattro gli album in studio, che sono stati pubblicati tra il 1986 e il 1994. Dopo il quarto disco la band si è sciolta per qualche anno per poi tornare insieme nel 1997.

Nonostante abbiano pubblicato pochi album in studio il gruppo ha sempre continuato a suonare dal vivo, con concerti e tour fino allo scorso 2014.

Durante la sua carriera LaBar ha militato anche nei Naked Beggars insieme al bassista dei Cinderella Eric Brittingham. Con questo progetto musicale ha dato alla luce due album, il disco omonimo e Spit It Out. Per quanto riguarda il suo percorso solista invece, Jeff pubblicato nel 2014 One For The Road.