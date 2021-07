Lunedì 5 luglio alle ore 16:20, è morta Raffaella Carrà, la showgirl del piccolo schermo aveva 78 anni. A dare la notizia è stato il regista e coreografo Sergio Japino: "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata, il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". La showgirl "dal caschetto biondo", divenuto un vero e proprio simbolo, da tempo soffriva di una brutta malattia di cui ne erano a conoscenza suoi familiari e gli intimi amici.

Un fulmine a ciel sereno

La notizia della morte di Raffaella Carrà arriva come un fulmine a ciel sereno.

L'annuncio ha spiazzato e lasciato increduli i suoi fan e i colleghi dello spettacolo, che in questi minuti, esprimono il loro immenso dolore tramite i propri social e interventi a caldo in tv. La Carrà era da tempo a conoscenza della sua malattia, ma aveva chiesto il massimo riserbo "con ferma volontà che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che alla trapelasse della sua profonda sofferenza".

Non ci sono al momento notizie circa le sue esequie ma, dalle ultime indiscrezioni sappiamo che l'icona dello spettacolo, tanto amata dagli italiani, ha espresso una semplice volontà: una bara di legno grezzo ed un'urna per le sue ceneri. "Anche nell'ora più triste - ha affermato ancora Japino - sempre unica ed inimitabile, come la sua travolgente risata.

Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla".

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà era nata a Bologna, il 18 giugno del 1943. Entrò nel mondo dello spettacolo all'età di 9 anni, una bimba e poi donna versatile: sapeva cantare, ballare, recitare, condurre tanto da divenire un'icona in Italia e nel mondo. Una donna unica nel suo genere, che sapeva reinventarsi, sempre sorridente e combattiva.

Una donna fuori dal comune che ha assunto vari ruoli nella sua lunga carriera: il più importante fu la coconduzione per "Canzonissima" accanto al grande Corrado, che lanciò la sua carriera rendendola popolare. Famoso il "Tuca Tuca" con cui è diventata "l'amica" degli italiani.

Negli anni '90 assunse il ruolo di conduttrice in molte trasmissioni: da "Pronto Raffaella" a "Carramba".Nel 2016 partecipa alla trasmissione in onda su Rai 2 "The Voice of Italy" come coach e giudice.

La sua ultima apparizione era attesa nel 2019 come conduttrice di una propria trasmissione dal titolo "A raccontare comincia tu", in cui Raffaella Carrà intervistava personaggi dello spettacolo, dello sport attraverso la vecchia modalità del "faccia a faccia". Una trasmissione, che come aveva affermato la stessa conduttrice, non fu registrata per suo volere.