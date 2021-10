Il corpo dello chef Alessio Madeddu, proprietario del locale Ittiturismo Sabor e Mari di Teulada, nel sud della Sardegna, è stato trovato privo di vita. Il ritrovamento, da parte di un suo dipendente, è avvenuto questa mattina 28 ottobre intorno alle ore 9.30 dinanzi al suo locale a Porto Budello.

Alcuni colpi d'arma da taglio

Sul cadavere dell'uomo, famoso per la sua partecipazione al programma 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, sarebbero state ritrovate varie ferite d'arma da taglio, di cui due al volto, probabilmente riconducibili a un'arma come l'accetta.

Sull'omicidio sta indagando il Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia, presenti da questa mattina sul luogo del ritrovamento, insieme alla pm Rita Cariello e al medico legale Roberto Demontis per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Lo chef era già noto ai carabinieri

Il cuoco di 51 anni era già noto alle forze dell'ordine di Carbonia per aver ribaltato un'auto dei carabinieri con una ruspa il 2 novembre 2020. All'uomo era stata ritirata la patente di guida in seguito a un incidente stradale che aveva provocato e al rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Per quell'atto, nel marzo scorso, era stato condannato per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio a una detenzione di 6 anni e 8 mesi.

Rimasto in carcere per 5 mesi in custodia cautelare, ottenne i domiciliari. Oggi, a distanza di quasi un anno, il suo cadavere è stato ritrovato senza vita nei pressi del suo locale a Porto Budello.

Fu concorrente di 4 Ristoranti

Alessio Madeddu e il suo locale Ittiturismo Sabor' e Mari erano stati selezionati proprio dal programma in onda su Sky "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese, per partecipare alla puntata "Miglior ristorante di vacanza della Sardegna" e sfidarsi con altri tre locali scelti.

La sfida andò in onda nel luglio 2018 e lo chef sardo, dal carattere burbero e deciso, ebbe la possibilità di far conoscere la sua cucina di pesce a km 0 con l'obiettivo di salvaguardare il pescato locale e le tradizioni, favorendo così la riscoperta di prodotti e vecchie ricette. Il ristorante di Alessio si classificò terzo guadagnando 5 punti di bonus per la miglior frittura di pesce in gara.

Il programma venne poi ritrasmesso anche su Tv8.

Non era la prima volta, però, che partecipava a un programma televisivo. Infatti la vittima, che si definiva "un semplice pescatore", era stato protagonista di un'altra trasmissione "Sabor' e Mari asHcoppio", in onda sull'emittente sarda Eja tv canale 172 del Digitale Terrestre. Il suo ruolo era quello di proporre e preparare le sue ricette accompagnato dalle note della sua musica preferita, ovvero, il Rock'n Roll.