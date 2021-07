Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. Raffaella Carrà si è spenta alle 16:20 di lunedì 5 luglio. La cantante e conduttrice televisiva aveva 78 anni. A dare questo triste annuncio, il suo ex marito Sergio Iapino con un un breve messaggio che in poco tempo è rimbalzato sui social, sui quotidiani e sui principali mezzi di comunicazione e informazione. Pare che la donna, da tempo, stesse combattendo contro una malattia che a poco a poco le ha logorato il fisico.

Scomparsa Raffaella Carrà, Sergio Iapino: 'Raffaella ci ha lasciati'

Raffaella Carrà si è spenta alle oggi, lunedì 5 luglio. Il suo ex marito Sergio Iapino ha voluto far trapelare la drammatica notizia con queste parole: "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre." A unirsi al suo dolore, anche i nipoti della cantante, conduttrice e showgirl e tutti gli amici di una vita e i collaboratori più stretti con cui ha lavorato per tantissimi anni. Non si sa ancora nulla per quanto riguarda le esequie. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella Carrà pare avesse chiesto una semplice bara di legno e un'urna per contenere le sue ceneri.

Raffaella Carrà: la sua vita, la sua storia, la sua carriera tra musica, televisione e cinema

Raffaella Carrà, nome d'arte di di Raffaella Maria Roberta Pelloni era nata a Bologna il 18 giugno del 1943. È stata una cantante, showgirl, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e anche un'autrice di diversi programmi.

Definita la regina della televisione italiana, ha esordito in questo mondo, negli anni sessanta. Icona della musica e non solo, è stata apprezzata anche all'estero, in particolare in Spagna dove ha avuto grande successo. Nel corso della sua carriera, ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ne ha conquistati 22 tra platino e oro.

Tra i programmi e i format di cui è stata al timone, come non ricordare "Carràmba che sorpresa!" in onda su Rai 1 per ben otto edizioni. Tra gli altri programmi poi: "Sogni", "Carràmba! Che fortuna", "40 minuti con Raffaella", "Centoventitré", "I Fantastici di Raffaella". Cantante, tra i suoi brani più popolari: "A far l'amore comincia tu", "Tuca Tuca sì", "Tanti Auguri", "Pedro", "Fiesta", "Ballo, Ballo", "Rumore", "Ma che musica" e tanti altri.

Artista poliedrica, è stata anche un'attrice ed ha recitato in diverse serie televisive e film. Negli anni, non sono mancati poi premi e riconoscimenti importanti come per ricordarne alcuni: 13 Telegatti, diversi Premi Regia Televisiva, un Microfono d'argento, un TV Talk Awards 2019, un premio Sony e tanti altri.