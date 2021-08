I Rolling Stones danno l’addio a Charlie Watts. Il batterista della storica band britannica, che ha fatto parte del gruppo dal 1963 fino ad oggi, è venuto a mancare all'età di ottanta anni. Ha scritto pagine fondamentali nella storia della musica rock e nello sviluppo della batteria. Nelle ultime settimane, su consiglio da parte dei medici, il musicista ha scelto di non prendere parte al prossimo tour della band. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte dei suoi colleghi musicisti, da Elton John a Paul McCartney.

Addio a Charlie Watts dei Rolling Stones

All'età di ottanta anni si è spento in ospedale a Londra il batterista dei Rolling Stones. Il musicista, entrato nella band nel 1963, è stato una leggenda della musica rock con uno stile unico semplice e inimitabile. Considerata una persona umile e semplice, Watts era un punto di riferimento all'interno della band.

Negli ultimi giorni la band ha deciso di andare in tour senza di lui a causa dei problemi di salute del musicista. E oggi, all'improvviso, è arrivata la notizia della scomparsa dell'artista britannico. Nel comunicato la band fa sapere che Charlie si è spento serenamente in un ospedale di Londra, con la famiglia al suo fianco. Il gruppo chiede di rispettare la privacy della famiglia in un momento così difficile.

Un uomo semplice

Il decesso è avvenuto a seguito di un'intervento chirurgico al cuore. Poche settimana fa c'è stata anche la rinuncia da parte del musicista di prendere parte al tour statunitense dei Rolling Stones, che lo avrebbe impegnato per tredici tra Concerti e Music Festival. Il musicista, che aveva preso serenamente la decisione, è sembrato sereno e rilassato nonostante lo stop, con la consapevolezza di poter tornare presto a suonare.

In tanti lo descrivono come una persona semplice, timida, riservata ed elegante, quasi all'opposto dei suoi colleghi ed amici di lungo corso come Mick Jagger o Keith Richards. Poche ore dopo il triste annuncio sono in tanti i musicisti, amici e colleghi che gli hanno dedicato un ricordo con un post sui social. Tra i ricordi più commossi ci sono quelli di Elton John, Ringo Starr e Paul McCartney.

Il mondo del rock piange il batterista dei Rolling Stones

"Un giorno molto triste", questo il messaggio di Elton John sui suoi account social. Sono tantissimi i musicisti e gli artisti a dedicare un messaggio e un pensiero al batterista dei Rolling Stones. Dalla cantautrice Patti Smith al chitarrista Tom Morello, da Ringo Starr a Flea dei Red Hot Chili Peppers, tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore.

Tra tutti le parole più sentite sembrano quelle di Paul McCartney che ha pubblicato un video sui social: "Sono veramente triste di aver saputo della scomparsa di Charlie Watts", ha detto lo storico beatle. "Le mie condoglianze alla famiglia, alla moglie, ai figli e a tutti i parenti, e condoglianze anche agli Stones per la perdita".

E poi ha concluso con queste parole il suo messaggio: "Charlie era il rock, oltre ad essere un fantastico batterista...Ti amiamo Charlie, ti abbiamo voluto sempre bene, eri veramente un bravo ragazzo".