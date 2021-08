Rolling Stones tornano in tour? Questo è quello che si domandano i fan e la stampa a seguito della tragica scomparsa di Charlie Watts. La morte del batterista, il quale non avrebbe comunque preso parte alla prossima tournée statunitense, potrebbe non scombinare i piani della band di Mick Jagger e Keith Richards. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa britannica i prossimi concerti del gruppo sarebbero nient'altro che un omaggio al musicista. Si esclude quindi, almeno per il momento, l'ipotesi del rinvio del tour.

Le mosse future dei Rolling Stones

Secondo quanto riporta il Sun la scomparsa di Charlie Watts non porterà a cambi di programma per i Rolling Stones. Il magazine britannico ha raccolto fonti vicine a Keith Richards e Mick Jagger e sostiene che il No Filter Tour, che inizierà negli Stati Uniti a partire del prossimo 26 settembre, potrebbe tenersi regolarmente e senza nessun intoppo.

Del resto, come sottolinea il giornale inglese, la band avrebbe tenuti i prossimi Concerti e Music Festival senza il suo storico batterista. Il musicista infatti, su consiglio dei medici, aveva preferito non prendere parte alla tournée per motivi di salute per potersi riposare e rimettersi in forma. Al suo posto la band aveva scelto Steve Jordan, musicista e amico della band.

La scomparsa di Charlie Watts

La morte di Charlie Watts è una grandissima perdita per la musica rock. Il batterista, che si è spento serenamente in un ospedale di Londra circondato dai suoi cari, ha fatto parte della band britannica dal 1963, diventando un punto di riferimento per tantissimi musicisti con il suo stile semplice e il suo sound unico.

Sono stati moltissimi i messaggi di ricordo sui social, da Paul McCartney a Elton John, da Patty Smith a Ringo Starr, solo per citarne alcuni. In tanti lo descrivono come una persona semplice e riservata.

Gli stessi compagni di band hanno rotto il silenzio e hanno affidato ai social network il loro ricordo. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa comunque sulla stampa inglese già si vocifera che il prossimo tour dei Rolling Stones potrebbe diventare un'occasione per celebrare il musicista.

In attesa di conferme ufficiali sembra dunque che il prossimo tour statunitense potrebbe tenersi ugualmente.

Il prossimo tour dei Rolling Stones

Come riporta Rockol sarà difficile cancellare il No Filter Tour, anche per via dell'imponente successo che ha avuto negli ultimi anni e per l'imponente macchina organizzativa che si occupa dei concerti. Il palco principale misura 60 metri di larghezza, con una passerella a forma di T che entra nel settore parterre e misura ben 28 metri. Questa tournée inoltre fa numeri impressionanti: basti pensare che finora ha incassato oltre 400 milioni di dollari e ha venduto oltre 2 milioni di biglietti.

Una fonte anonima riportata dal Sun fa sapere che i concerti potrebbero diventare l'occasione perfetta per i Rolling Stones per celebrare Watts.

Lo stesso batterista avrebbe odiato l'idea che la band potesse rinunciare ai prossimi concerti. "Charlie aveva dato loro la sua benedizione per andare in tournée senza, quindi onoreranno i suoi desideri", riporta la fonte citata dal quotidiano inglese.