Tanta paura nella giornata di ieri, venerdì 17 settembre, nella cittadina di Savigliano, che conta 21mila abitanti e che è posta nella provincia di Cuneo, in Piemonte. Erano le 06:00 di mattina quando, un giovane ragazzo in sella alla sua bici, è stato travolto da una automobile. Quest'ultima, a differenza di quanto spesso è accaduto in altre circostanze simili, ha accostato e la persona che era alla guida è scesa per prestare le prime operazioni di soccorso (come previsto dalla legge). L'investitore, però, è stato a sua volta investito: l'episodio tuttavia non ha avuto conseguenze gravi.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita.

Entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale

Gli incidenti sono avvenuti sulla strada provinciale che da Saluzzo porta a Savigliano, all'altezza dello stabilimento della Saint Gobain. Lungo il tragitto, all'alba, era presente un ragazzo straniero di 29 anni, che in sella alla propria bici stava percorrendo il manto stradale. All'improvviso il giovane è stato travolto da un auto, guidata da E.B, 43 enne. L'uomo in sella alla sua bici, in seguito al sinistro, è rimasto ferito non in maniera grave. Nonostante questo, come previsto dalla legge, la persona che era alla guida ha fermato l'auto, è sceso e ha verificato le condizioni del ciclista, effettuando dunque tutte le misure previste per il primo soccorso.

Le dinamiche che hanno portato all'incidente non sono ancora note; visto l'orario, comunque, è plausibile che la visibilità non fosse ottimale e questo potrebbe aver contribuito all'incidente.

L'investitore è stato a sua volta investito, ma non è in pericolo di vita

Non è dato sapere se, nel momento in cui è sceso dal proprio mezzo, la persona alla guida avesse preso tutte le opportune misure di sicurezza.

Fatto sta che, poco dopo, anche l'investitore è stato a sua volta investito da un'altra macchina. Sul luogo del sinistro sono poi intervenuti i soccorsi, con gli operatori del primo soccorso che hanno optato per un trasferimento in ospedale per entrambe le persone ferite. La sfortunata catena di incidenti, comunque, è finita in modo tutto sommato positivo: una volta nella struttura sanitaria di Savigliano, entrambi i contusi sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, che hanno evidenziato come nessuno dei feriti sia in pericolo di vita.

A entrambi, infatti, è stato assegnato il cosiddetto codice giallo, che indica uno stato di salute generale che non presenta importanti gravità. Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire le dinamiche che hanno portato ai sinistri, per appurare la presenza o meno di eventuali responsabilità.