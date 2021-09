Chiesta l'archiviazione per Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi e padre biologico della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004 e mai più ritrovata. A confermare la richiesta di archiviazione è stato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio (madre della bambina). Frazzitta ha annunciato che saranno comunque depositate le indagini difensive che sono state svolte finora. Anna Corona è una delle sospettate del caso di scomparsa della piccola Denise. Frazzitta ha fatto sapere della sua intenzione di esaminare gli atti.

L'avvocato di Piera Maggio ha spiegato che nell'avviso non è specificato il capo di imputazione.

Denise Pipitone: le intenzioni di Giacomo Frazzitta

Giacomo Frazzitta ha annunciato che il prossimo 20 settembre farà la copia degli atti e in seguito avrà a disposizione trenta giorni per lo studio di tutti i documenti. L'avvocato precisa che si tratta di oltre 4.000 pagine redatte in quattro mesi. Frazzita ha voluto inoltre far notare come gli stessi magistrati si siano impegnati nell'approfondire il caso. "Hanno fatto tanta attività" ha detto il legale siciliano. Frazzitta ha aggiunto di non avere dubbi sul procuratore capo e sui suoi collaboratori. Vista la situazione, l'avvocato Frazzitta ha concluso che sarà valutata astrattamente la possibilità di fare opposizione.

Lo farà in rispetto del contraddittorio e perché può essere utile per la procura stessa.

Anna Corona verso l'archiviazione

La richiesta di archiviazione di Anna Corona è il nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone. Era stata la Procura di Marsala ad aprire le indagini per questa vicenda. Ora però la stessa ha chiesto al gip l'archiviazione della madre di Jessica e Alice Pulizzi.

Anna Corona risulta essere nuovamente indagata, sempre nell'ambito del sequestro e della sparizione della piccola. Per quanto riguarda sua figlia Jessica, la donna venne processata per concorso nel sequestro di Denise, venendo infine assolta. Anna è inoltre l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise che oggi, se ancora viva, sarebbe una giovane donna di 21 anni.

Archiviazione richiesta anche per Giuseppe Della Chiave

Archiviazione chiesta anche per un altro indagato: stiamo parlando di Giuseppe Della Chiave. Giuseppe è il nipote del defunto Battista Della Chiave, sordomuto. L'uomo, al suo tempo, dichiarò di aver visto la piccola Denise assieme a Giuseppe su uno scooter il giorno della sparizione. Intanto, Piera Maggio ha fatto sapere, tramite un post su Facebook, che sulla scelta della Procura non ha alcun commento da fare, ma attenderà l'acquisizione del fascicolo completo per poi analizzarlo.