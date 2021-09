Phil Collins potrebbe ritirarsi dopo il prossimo tour? Un'ipotesi per il momento, ma sicuramente le condizioni di salute del celebre musicista britannico non sono al momento ottimali. Già alcuni giorni fa, nel corso di un'intervista, aveva fatto sapere come non riesca più a suonare la batteria e per questo motivo, in vista del tour imminente con i suoi Genesis, si limiterà a cantare e sarà sostituito alla batteria dal figlio. Dopo il 2021 però resta per la band una grande incognita.

Le condizioni di salute di Collins

Il musicista ha lasciato un'intervista recente a Mojo in cui accenna al futuro dei Genesis, band simbolo del progressive rock.

Phil Collins soffre da tempo di problemi di salute. Già durante il tour della band nel 2007 aveva accusato problemi al collo. Per questo motivo ha si è sottoposto a due operazioni alla schiena tra il 2009 e il 2015. E proprio per questo motivo canterà da seduto in occasione dei prossimi concerti.

Per l'artista il prossimo tour sarà molto impegnativo e potrebbe anche essere l'ultimo. Il musicista, in un'intervista di qualche giorno fa a BBC Breakfast, aveva sottolineato i suoi problemi di salute e confermato che in vista del tour alla batteria ci sarà il figlio Nicholas.

Il tour dei Genesis

I Genesis inizieranno il loro The Last Domino? Tour il 20 settembre con la prima data di Birmingham. La band in tutto ha in programma circa cinquanta concerti tra Concerti e Music Festival che toccheranno alcune tra le principali città del Regno Unito, come Londra, Manchester, Liverpool, Newcastle, Leeds, Glasgow.

Nel mese di novembre il gruppo volerà negli Stati Uniti per una serie di concerti che attraverseranno il paese e toccheranno alcune delle principali città come Chicago, Washington, New York, Detroit, Cleveland, New York, Boston e altre ancora. Previste anche alcune date in Canada.

Qualche giorno fa Phil Collins, nel corso di un'intervista alla BBC, ha confermato che al prossimo tour vestirà i panni di cantante e non di batterista.

Dietro le pelli ci sarà il figlio Nicholas, visto che il musicista ha ammesso di non riuscire minimamente a tenere in mano una bacchetta.

Le parole di Phil Collins

Phil Collins, intervistato da Mojo, ha parlato dei prossimi impegni con i Genesis. Il tour che sta per intraprendere potrebbe essere l'ultimo. Il musicista infatti conferma che si fermerà dopo l'ultima data del prossimo 16 dicembre prevista a Boston: "Questi show nel Regno Unito e negli Usa per me sono già abbastanza".

E poi, spiegando le regioni del punto interrogativo nel nome del tour, ha aggiunto che è stata un'idea del tastierista Tony Banks.

Restano quindi molti dubbi, e solo l'andamento del tour potrà dare risposte sulla salute del musicista. E sicuramente ai suoi compagni di band Mike Rutherford e Tony Banks spetterà la scelta se portare avanti il progetto in futuro.