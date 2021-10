Nelle scorse ore a San Donato Milanese si è verificato un incidente aereo che ha portato alla morte di otto persone tra cui un bambino. La tragedia avvenuta poco dopo le ore 13, ha coinvolto una piccola palazzina vuota in ristrutturazione e un piccolo aereo privato, che si è schiantato su di essa, non lasciando scampo a tutte le persone che si trovavano a bordo del velivolo.

Ricostruzione dell'evento

Nella mattinata del 3 ottobre 2021, poco dopo le ore 13, un aereo privato decollato da Linate diretto a Olbia è precipitato su una palazzina in ricostruzione a San Donato Milanese, in via Marignano, vicino alla sede dell'Eni e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano (M3).

L'edifico, fortunatamente vuoto, è stato colpito dall'aereo, causando un incendio che ha travolto il cantiere sottostante, inghiottendo tra le fiamme anche i veicoli presenti nei paraggi al momento dell'impatto.

Alcuni testimoni hanno raccontato di come il motore dell'aereo fosse già in fiamme prima del momento dell'impatto, ciò farebbe pensare a un malfunzionamento del velivolo. Non è del tutto da escludersi che il conducente abbia avuto un malore, data la mancanza di manovre evasive prima dell'impatto: secondo i testimoni infatti l'aereo sarebbe venuto giù in picchiata.

L'intervento delle forze dell'ordine e del 118

I vigili del fuoco e la polizia di Milano sono stati i primi a intervenire sul luogo dell'incidente, dopo aver isolato la zona hanno estratto dall'aereo le otto persone a bordo.

Il velivolo aveva a bordo otto persone (un pilota, un copilota e sei passeggeri), tutti morti. Successivamente dal referto dei corpi è stata messa in luce anche la presenza di un bambino.

L'aereo risulterebbe essere un PC-12, un velivolo executive, monomotore, monoplano ad ala bassa.

La situazione stradale e a Linate

In seguito all'intervento delle forze dell'ordine e all'isolamento della zona, sono state applicate delle misure precauzionali nella zona circostante.

Alcune delle uscite della M3 sono state chiuse, nonostante il mantenimento in funzione del capolinea della metro a San Donato. Chiuso anche il parcheggio appartenente all'Atm (associazione del trasporto pubblico a Milano), utilizzato principalmente dai pendolari per prendere la metropolitana per Milano.

L'aeroporto di Linate è stato chiuso per circa 10 minuti in seguito all'impatto del velivolo al suolo: alcune fonti aereoportuali confermano che poco dopo lo schianto, su indicazione della Enav (leader dei servizi di navigazione aerea) l'aeroporto ha smesso di funzionare per misure cautelari.