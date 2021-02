A partire dall'11 febbraio 2021 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sarà nuovamente aperta per le visite turistiche. La riapertura, per il momento, sarà solo infrasettimanale, con visite possibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17. Le norme anti-Covid vigenti in materia di visite a musei e monumenti nelle regioni in zona gialla infatti, non permettono in questa fase una ripresa anche nei weekend. In tutte le aree del complesso sarà garantita l'osservanza delle norme sanitarie necessarie per la sicurezza dei turisti.

Le visite al Duomo di Milano erano sospese dal 5 novembre 2020

La riapertura alle visite del Complesso Monumentale del Duomo arriva dopo un lungo periodo in cui l'ingresso è stato consentito solo ai fedeli; il 5 novembre 2020 infatti, con l'entrata della Lombardia in zona rossa, si è reso necessario sospendere le visite turistiche per musei e monumenti.

La prossima riapertura al pubblico è quindi un segnale importante che, come ha affermato il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri "Ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l’intera città, cui le attività culturali contribuiscono in maniera determinante: tra queste è compresa l’immancabile visita al Duomo." L'invito a visitare il Duomo è rivolto anche e soprattutto ai cittadini milanesi e lombardi, che avranno in questo modo l'opportunità di manifestare, con l'acquisto di un biglietto, il loro supporto al monumento simbolo della città.

Il Duomo infatti durante questi mesi di chiusura, oltre ai mancati incassi, ha dovuto sostenere ingenti spese per gli interventi di restauro.

Le disposizioni per visitare il Duomo in sicurezza

In vista della riapertura, sono state messe a punto una serie di indicazioni e norme affinché le visite turistiche si possano svolgere in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative.

Sarà innanzitutto fortemente consigliato l'acquisto online dei biglietti di ingresso, che si potranno trovare sul sito www.duomomilano.it.

I visitatori saranno tenuti a seguire alcuni percorsi di visita pensati per una adeguata gestione dei flussi e per consentire gli interventi di sanificazione degli spazi. Sarà possibile raggiungere le Terrazze del Duomo solo tramite l'ascensore, mentre lo Scruolo di San Carlo per il momento non sarà visitabile.

Uno sconto per le visite guidate

Per celebrare l'attesa riapertura al pubblico, la Veneranda Fabbrica del Duomo ha deciso di proporre uno sconto del 20 per cento sull'acquisto di una delle soluzioni che includono una visita guidata. Ci saranno dei vantaggi anche per i possessori della 'Milano Duomo Card', che, oltre alla possibilità di usufruire di ingressi illimitati al Complesso del Duomo, potranno decidere di convertire il biglietto d'ingresso in una visita guidata individuale scontata del 25 per cento.