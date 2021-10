Alessandra Spotti, 15 anni, è stata vista per l’ultima volta a Cremona nella mattinata di lunedì 25 ottobre: era insieme a un ragazzo di 18 anni, probabilmente il suo fidanzato. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie dell’adolescente: poco prima i genitori l'avevano accompagnata a scuola in automobile. Il padre e la madre della giovane continuano a lanciare appelli, anche via social, per convincerla a farsi sentire: “Non aver paura di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo”, hanno ripetuto in questi giorni. A quanto pare Alessandra starebbe passando un periodo complicato: per questo motivo i genitori l'avevano portata in macchina al liceo Anguissola: “Non ci sentivamo tranquilli – ha spiegato la madre – visto quello che è accaduto, avevamo ragione”.

Alessandra si è allontanata da Cremona con un ragazzo 18enne

Lunedì, dopo essere scesa dalla vettura, Alessandra non è entrata a scuola, ma si è allontanata con l'amico 18enne. Non si conosce il nome del ragazzo, ma è certo che la 15enne aveva presentato in famiglia il giovane dicendo che era un coetaneo e quindi nascondendo che si trattasse di un maggiorenne. Dopo essersi resi conto dell'accaduto, i genitori dei due adolescenti si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine per denunciare la loro scomparsa. La coppia potrebbe aver messo in atto una fuga d’amore volontaria; comunque, vista la minore età di Alessandra, dalla Questura di Cremona sono subito partite le ricerche in tutto il territorio comunale.

Tuttavia i parenti dubitano che i due possano essere rimasti in città, anche se la 15enne aveva con sé solamente 20 euro. Inoltre, prima di andarsene, la ragazza ha affidato il telefono cellulare a un’amica, forse per far perdere le proprie tracce.

Forse Alessandra e l’amico si sono diretti in treno verso Milano

In questi giorni la Questura di Cremona ha attivato il protocollo per le persone scomparse, in modo di coordinare le ricerche su tutto il territorio nazionale; ma i ragazzi non sono stati ancora individuati.

Probabilmente i due sono andati insieme in stazione per prendere un treno, forse per andare a Milano, anche se non si esclude che abbiano scelto un’altra località in Italia per nascondersi. Gli uomini della Squadra mobile di Cremona, a cui sono state affidate le indagini sulla scomparsa, in queste ore stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in città, per poter ricostruire meglio i movimenti dei due giovani.

Inoltre sono stati ascoltati diversi amici e compagni di scuola della coppia, che hanno spiegato come Alessandra e il 18enne si frequentassero da un paio di mesi.

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di Alessandra e del fidanzato

Del caso di Alessandra si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, che ha inserito l’immagine della ragazza fra quelle delle persone scomparse, con l’elenco dei vestiti indossati dalla 15enne prima di sparire: un giubbotto scamosciato nero, una maglia nera, dei jeans chiari, e delle scarpe da ginnastica bianche, oltre a uno zaino nero. Inoltre l’adolescente porta al naso un piercing a forma di anello. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte di chi pensa di aver riconosciuto la coppia, anche se nessuna di queste si è rivelata davvero fondata.

Per non perdere tempo in false piste, è arrivato l’invito a segnalare con più cautela i possibili avvistamenti: “Speriamo che possano riconoscerla e aiutarci – ha dichiarato la madre di Alessandra – Se qualcuno dovesse vederla, è pregato di rivolgersi immediatamente alle autorità”.