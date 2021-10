Fabrizio Corona è evaso dai domiciliari, l'ex re dei paparazzi è stato fermato a Genova. Corona risultava avere un permesso per recarsi a Roma, dove ha partecipato alla trasmissione Non è l'arena, condotta da Massimo Giletti su La 7, ma alla fine si è spostato fino in Liguria. La Guardia di Finanza di Genova lo ha denunciato per evasione. I militari hanno riconosciuto il fotografo durante un controllo in un locale dove Corona si trovava in compagnia di amici e ha nascosto la sua identità. Per l'ex di Nina Moric, il pm aveva chiesto l'arresto, non concesso tuttavia dal giudice.

Alla fine è stato solamente denunciato a piede libero. Corona sarebbe dovuto rimanere ai domiciliari, ma dopo quanto accaduto, è possibile che nei suoi confronti il tribunale di Sorveglianza possa fare di nuovo richiesta di carcerazione.

Fabrizio Corona: di nuovo nei guai con la giustizia

Per Fabrizio Corona si prospettano nuovi guai giudiziari. Lo scorso 6 ottobre, gli agenti della Guardia di Finanza hanno fermato l'ex re dei paparazzi a Genova. Scattata nei suoi confronti una denuncia a piede libero con l'accusa di evasione, in seguito alla violazione da parte del 47enne. Il fermo è avvenuto nel corso di un controllo di routine da parte delle autorità all'interno di un locale. È stato dunque confermato come, nei confronti del fotografo siciliano, fosse in atto il provvedimento cautelare consistente (appunto) negli arresti domiciliari.

Corona non era quindi autorizzato a trovarsi a Genova. Sarà il tribunale di Sorveglianza competente a valutare la posizione di Fabrizio nei prossimi giorni.

Aveva il permesso di recarsi a Roma

Come precisa Repubblica, Fabrizio Corona aveva il permesso di recarsi a Roma, ma alla fine ha fatto una deviazione arrivando fino in nord Italia e raggiungendo Genova.

Qui gli agenti lo hanno scoperto in un locale assieme ad alcuni amici. Recentemente, Corona ha partecipato al programma di La 7 Non è l'arena, condotto da Massimo Giletti, dove ha avuto un diverbio con Luca Telese. Il fotografo catanese è stato definito dal giornalista "una persona malata", dopo che Corona ha dichiarato che nel corso della sua permanenza presso un ospedale psichiatrico si è morso il braccio, paragonandosi a un cannibale.

L'intervento degli infermieri

Fabrizio Corona avrebbe mostrato segni di autolesionismo mentre era nel bagno dell'ospedale psichiatrico in cui era ricoverato. Gli infermieri lo hanno scoperto. A quel punto, a detta di Corona, alcuni dei presenti avrebbero urlato, chi avrebbe pianto e ci invece lo avrebbe abbracciato. L'ex re dei paparazzi ha detto che in quel momento guardava solamente il vuoto.