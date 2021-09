Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 6, Tommaso Eletti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, il 20enne romano è tornato sul confronto-scontro avuto con la sua ex Valentina. Secondo l'ex gieffino, le cose dette dalla 40enne le sarebbero state suggerite da Fabrizio Corona.

Valentina sbotta con Tommaso

Durante la quarta puntata del Reality Show di Canale 5, Tommaso ha ricevuto la visita della sua ex fidanzata. Valentina, per l'ennesima volta, ha rimproverato il 20enne per l'atteggiamento avuto quando erano fidanzati. Senza peli sulla lingua, la 40enne ha chiosato: "Ti devi vergognare".

Inoltre, Valentina ha parlato di minacce subite da Tommaso dopo la fine della relazione.

Tra le varie cose sottolineate dalla donna, l'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato che da quando è tornata single ha ripreso a vestire come voleva senza essere controllata dal suo ex.

GF Vip: lo sfogo dell'ex gieffino

Dopo essere uscito dalla casa di Cinecittà, Tommaso Eletti ha commentato il suo breve percorso all'interno del GF Vip. Secondo l'ex gieffino, il discorso preparato dalla sua ex non sarebbe stato farina del suo sacco: "Giacomo Urtis dieci giorni fa stava a Milano a cena con Valentina e c'era anche Fabrizio Corona". Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha chiosato: "So che lei si è fatta dare dei consigli".

Il 20enne ha affermato che, essendo stato quattro anni con Valentina Nulli Augusti, sa benissimo quale sia il suo modo di affrontare una situazione particolare.

Come spiegato dall'ex concorrente, Valentina spesso scrive degli appunti in modo da avere tutto sotto controllo. Dunque, Tommaso è sicuro il discorso fatto nel primo confronto-scontro non sia nato spontaneamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il confronto avvenuto nella quinta puntata, Eletti è altrettanto sicuro che Valentina non abbia preparato alcun "foglietto" poiché l'incontro sarebbe avvenuto a sorpresa.

L'ex di Tommaso vorrebbe entrare al GF Vip

Lo scorso lunedì 27 settembre, Valentina Nulli Augusti è tornata nella casa del GF Vip per replicare ad alcune esternazioni fatte da Sophie Codegoni, Alex Belli e Soleil Sorge.

La 40enne ha spiegato ai tre gieffini che "proteggendo" Tommaso Eletti non lo aiutano affatto. Inoltre, ha sostenuto che nessuno può giudicare i suoi atteggiamenti dal momento che nessuno ha vissuto la relazione dall'interno.

Al termine del confronto con gli inquilini della casa più spiata d'Italia, Signorini ha chiesto all'ex protagonista di Temptation Island se le piacerebbe partecipare al reality show. Anziché glissare, la diretta interessata ha risposto in modo affermativo: "Le anniento tutte quelle vipere".