Venerdì 5 novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, la sedicesima della sesta edizione. Le anticipazioni che circolano sulla diretta, fanno sapere che Alex Belli sarà protagonista assoluto: l'attore avrà un faccia a faccia con la moglie Delia, si confronterà con Aldo dopo le liti dei giorni scorsi e dovrà giustificare la battuta infelice sulla disabilità di Manuel. Uno tra Soleil, Gianmaria, Jo e Nicola lascerà la casa definitivamente: secondo i sondaggi web, a rischiare maggiormente sono Squillo e Pisu.

Spoiler sul nuovo appuntamento con il GF Vip

Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata del GF Vip, perciò sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio in serata. Il 5 novembre, dunque, Alfonso Signorini tornerà ad occuparsi dello scontro tra due "uomini alfa" del cast: Aldo e Alex, infatti, nei giorni scorsi hanno avuto un litigio che stava per sfociare in una rissa.

Il presentatore cercherà di indagare sulla rivalità che è nata tra Belli e Montano, ma anche su cosa ne pensano gli altri concorrenti e con chi si schiererebbero se fossero chiamati a farlo.

Il campione di scherma è rimasto a tal punto turbato da questo diverbio da arrivare a minacciare più volte un addio anticipato al reality, mentre l'attore non ha trattenuto le lacrime quando ha ricordato l'episodio davanti all'amico Manuel.

Tensioni e rivalità tra le mura del GF Vip

Nel corso della diretta del GF Vip che Signorini condurrà il 5 novembre, si parlerà anche del feeling sempre più evidente tra Alex e Soleil. Dopo aver ammesso di provare una forte attrazione fisica e mentale per Sorge, l'attore si ritroverà faccia a faccia con una persona che non è affatto contenta del suo comportamento.

Delia Duran, moglie di Belli, entrerà nella casa per cercare di capire cosa sta succedendo nel cuore e nella testa della sua dolce metà. Non è escluso, inoltre, che Alfonso inviti anche l'influencer Sorge a confrontarsi con la donna che Alex ha sposato pochi mesi fa e della quale si diceva perdutamente innamorato.

L'ex protagonista di Centovetrine, inoltre, a breve sarà chiamato a giustificare una battuta infelice che ha fatto su Manuel.

Dopo che sul web è montata una vera e propria "sommossa", la produzione del reality ha deciso di mostrare ai vipponi il video in cui Belli prende in giro la disabilità di Bortuzzo: questo scivolone potrebbe costare caro all'uomo che la maggior parte degli spettatori vorrebbero fosse punito con l'espulsione immediata dal gioco.

Esito della nomination settimanale del GF Vip 6

Tra gli altri temi che saranno affrontati al GF Vip, c'è anche quello più leggero dedicato a Giucas e alla sua cagnolina. Il mago sarà aggiornato sugli sviluppi che ci sono stati dopo l'incontro tra la sua Nina e il cane di Iva Zanicchi, cara amica che ha rivisto pochi giorni fa nella casa più spiata d'Italia.

Il 5 novembre, inoltre, un concorrente dovrà lasciare definitivamente il gioco.

I sondaggi che sono stati indetti sul web nei giorni scorsi, sostengono che a rischiare maggiormente l'eliminazione, sono Jo Squillo e Nicola Pisu: gli altri nominati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi dovrebbero dormire sonni tranquilli almeno fino alla prossima diretta.

Alfonso Signorini, comunque, prima di svelare l'esito di questo televoto a quattro, si occuperà della storia mai decollata tra il figlio di Patrizia Mirigliani e Miriana Trevisan. Dopo un lungo tira e molla, pare che i due abbiano deciso di non avere più contatti se non in amicizia, mettendo fine ad un idillio molto discusso ma mai veramente nato.