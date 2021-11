Nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, al GFVip c'è stata una forte discussione tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Tutto è partito da residui di cheratina delle extencion lasciate nella piastra dall'ex ragazza di Non è la Rai. In seguito allo scontro, la showgirl ha dato adito ad un duro sfogo con Clarissa Selassié. La 49enne ha rivelato di non essere più disposta ad essere trattata in quel modo dalla coinquilina.

Lo scontro

Soleil Sorge, mentre si trovava nella zona beauty con le altre "vippone" per preparasi, ha trovato la piastra di cheratina.

Per questo motivo ha cercato di capire chi fosse stato a lasciare lo strumento in quello stato.

Dopo avere scoperto che l'autrice del gesto era stata Miriana Trevisan, ha deciso di rimproverarla. Tra le due coinquiline è nato subito un acceso scontro. La showgirl ha sostenuto di essersi spaventata per le urla e ha intimato l'influencer di non urlare più in quel modo. Dal canto suo, Sorge ha invitato la showgirl a non utilizzare quel tono con lei. Poi, ha sbottato: "Capisco la menopausa, ma stai calma".

Lo sfogo della showgirl

Al termine della discussione, Trevisan si è sfogata con Clarissa Selassié. Scendendo nel dettaglio, la 49enne ha chiesto ai suoi compagni d'avventura se avessero visto la scena.

Poi, ha chiosato: "Aveva un coltello. Ma cosa siamo animali? Mi ha urlato". La diretta interessata ha fatto sapere che in quel momento si è spaventato anche Gianmaria. Trevisan non ha utilizzato mezzi termini nei confronti della coinquilina: "Urlava come una matta".

Successivamente, Miriana è tornata sull'atteggiamento di Soleil: "Urlava con un coltello in mano".

Infine, la gieffina ha sostenuto di non essere più disposta ad essere trattata in quel modo dall'influencer italo-americana: "Fly down ragazza".

Trevisan spara a zero su Sorge

Parlando con Clarissa e Maria, Miriana Trevisan ha spiegato di essersi spaventata perché stava dormendo. Nel sentire quelle urla, ha pensato che qualcuno della casa si stesse sentendo male.

Trevisan si è domandata se Soleil facesse parte di una gang visto l'atteggiamento intimidatorio avuto nei suoi confronti. La 49enne ha precisato di non essere affatto come gli uomini che prende e lascia Soleil: "Pensa di aver preso potere su di me". A detta della gieffina, determinati atteggiamenti non sono accettabili in un reality show. Come un fiume in piena, Miriana ha sostenuto che la coinquilina sia di una prepotenza e di una cattiveria unica.

L'ex ragazza di Non è la Rai ha invitato i suoi compagni d'avventura a reagire quando vengono trattati male da Soleil. Poi, ha fatto sapere di essere stata dipinta come una persona che cambia umore ma non è affatto così. Infine, Miriana Trevisan ha tagliato corto: "Non sono più disposta ad accettare questo trattamento".