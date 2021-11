Oggi 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Giulia Stabile, che dopo la partecipazione ad Amici 20 che l'ha vista trionfare, utilizza il suo profilo Instagram per lanciare messaggi di positività ed inclusività non si è sottratta neanche in questa occasione. La ballerina, condividendo una coreografia di Giuliano Peparini che tratta questo delicato tema, ha scritto ai suoi follower manifestando il suo desiderio che non ci fosse più bisogno di un solo giorno per ricordare di star accanto a chi subisce violenze.

La coreografia di Giuliano Peparini

Il modo in cui Giulia comunica con chi la segue è senza dubbio la danza: se ieri la ballerina ha omaggiato il suo fidanzato postando una coreografia sulle note di 'Perso nel buio' di Sangiovanni, oggi Stabile ha scelto di mostrare sulle sue Instagram story un'altra coreografia di cui però non è protagonista. A ballare sulle note di 'Grande, grande, grande' di Mina è Virginia Tomarchio, ballerina che nel 2015 ha trionfato nella categoria ballo di Amici. Il quadro, preparato da Giuliano Peparini, in quell'anno direttore creativo del talent show nella sua fase serale, trattava proprio il tema della violenza sulle donne: per questa ragione, oggi 25 novembre, Giulia ha voluto mostrarla sui social.

Nel 2015 Giulia aveva solo 13 anni ma evidentemente, la coreografia non l'ha lasciata indifferente. 'Mi rimase davvero tanto impresso, un messaggio che arriva dritto al cuore', ha scritto la ballerina mostrando il ballo di Virginia. Stabile, che in passato ha sofferto per gli attacchi da parte dei bulli, evidentemente è molto sensibile al tema.

Contando su più di 1,6 milioni di follower diffondere questi messaggi contro ogni tipo di violenza ha senz'altro un impatto molto positivo sui coetanei.

Giulia: 'Sempre vicini a chi subisce violenze'

"Vorrei che non ci fosse bisogno di un giorno per ricordarci di essere sempre vicini a chi subisce violenze", ha proseguito nel suo messaggio Giulia.

"Ricordatelo tutti i giorni", ha concluso la ragazza che ha dimostrato ancora una volta di volersi porre come esempio positivo. Non a caso, il testo è stato ripreso immediatamente dai fan che hanno voluto lodare la maturità della Stabile.

Impegnata ad Amici 21 come ballerina professionista, ma anche nella preparazione della finale di Tu sì que vales, dove non è ancora chiaro se ci sarà modo di vederla esibire nella sua arte, Giulia si divide tra il lavoro e la vita di una ragazza di 19 anni. Solo ieri la giovane aveva deciso di condividere con chi la sostiene una foto della finale del talent: in sua compagnia Sangiovanni, che ha il merito di aver spinto Giulia ad apprezzarsi al di là dei pregiudizi.