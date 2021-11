A Sospirolo, piccolo centro di poco più di 3mila abitanti posto in provincia di Belluno, un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore. Il giovane, quando ha avvertito il malessere poi rivelatosi fatale, si trovava sopra la sua bicicletta in compagnia del padre: i due, come erano soliti fare, stavano facendo insieme una passeggiata.

'Non vedo più niente'

L., il giovane di 15 anni, era intento a pedalare quando ha ravvisato il malore. Il ragazzo, che si è accorto che qualcosa non andava, ha subito chiamato l'attenzione del padre, lamentando di non riuscire a vedere "più niente".

Il padre, allarmatosi per quanto stava avvenendo, ha fermato la marcia e successivamente ha tentato di prestare i primi soccorsi nei confronti del figlio. L'uomo ha poi chiamato il 118. Nonostante la tempestività, però, per l'adolescente non c'è stato niente da fare: neanche le cure degli operatori di primo soccorso, infatti, hanno potuto evitare la morte.

Difficile, se non impossibile, stabilire al momento le cause che hanno portato il 15enne alla morte. Per cercare di chiarire questo punto, al giovane verrà effettuato l'esame autoptico. Per quanto riguarda le possibili cause del malore, la famiglia ha subito voluto precisare che L. non aveva effettuato neanche una dose del vaccino contro il Covid-19, per smentire alcune dicerie iniziavano a diffondersi nelle zone limitrofe.

Il funerale è previsto per la giornata di sabato 27 novembre

In attesa di chiarire ciò che è avvenuto, la comunità nella quale viveva il 15enne si è voluta stringere intorno al dolore della famiglia. Sono tanti i messaggi di cordoglio che molti cittadini hanno voluto inviare, anche pubblicamente, dopo la morte del giovane. Il padre di L.

è molto noto nella zona per il suo lavoro di musicista e disc-jokey.

Padre e figlio avevano in comune la passione per il ciclismo. A dimostrazione del forte amore che aveva L. con questo mezzo vi è anche il fatto che, nel necrologio, è stata scelta una foto che ritrae il 15enne in sella a una bicicletta. Le esequie funebri di L. si terranno nella giornata di sabato 27 novembre, a Sospirolo.