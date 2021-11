La Juventus, in questi giorni, continua ad essere sotto i riflettori per la questione relativa alle plusvalenze. La Procura di Torino sta continuando le indagini e sabato 27 novembre ha sentito Federico Cherubini che, agli inquirenti, ha spiegato come funziona la questione relativa ad acquisti e cessioni. La Juventus, comunque, si sta già muovendo per mettere in piedi la sua strategia difensiva e in tal senso si è mosso anche John Elkann. Il numero 1 di Exor è al fianco del cugino Andrea Agnelli e per difendere il club bianconero ha convocato i suoi avvocati.

Inoltre, la Juventus nel corso delle varie perquisizioni si è dimostrata molto collaborativa.

Scende in campo John Elkann convocando gli avvocati

Sabato 27 novembre, durante la sfida tra la Juventus e l'Atalanta in tribuna è comparso John Elkann. Questo è un chiaro segnale di come il numero 1 di Exor voglia stare al fianco del cugino Andrea Agnelli e del club bianconero in un momento così turbolento. Adesso, John Elkann è già all'opera per difendere la Juventus e ha deciso di fare una riunione con i suoi avvocati per mettere in piedi la strategia difensiva. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche una scrittura privata tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. La procura sta indagando anche sullo scambio Pianic - Arthur e sull'acquisto di Rovella.

Inoltre, nel corso della settimana saranno sentiti altri testimoni e in particolare saranno chiamati altri dirigenti della Juventus. Il primo ad aver parlato con gli inquirenti è stato Federico Cherubini. Il ds bianconero è stato sentito come persona informata sui fatti e ha difeso su tutta la linea la Juventus ribadendo la legalità delle operazioni svolte.

Cherubini ha difeso tutte le operazioni di plusvalenze svolte negli ultimi anni da Paratici.

Agnelli rassicura squadra e dipendenti della Juventus

In questi giorni, inoltre, è stato chiesto a Massimiliano Allegri quale sia l'umore della squadra dopo lo scoppio del caso plusvalenze. Il tecnico livornese ha rassicurato tutti sottolineando che nella giornata di sabato 27 novembre, il presidente Agnelli abbia fatto un bellissimo discorso ai giocatori.

Massimiliano Allegri, anche oggi 29 novembre, è tornato sulla questione e ha rivelato che il numero 1 della Juventus ha parlato anche ai dipendenti rassicurando tutti: "Oggi il presidente ha parlato ai dipendenti e sabato alla squadra. Ci ha rasserenati".