L'ex Iron Maiden Paul Di'Anno si sottoporrà in settimana ad un intervento chirurgico al ginocchio. L'operazione era attesa di un intervento da molti anni e nei prossimi giorni sarà operato in Croazia. Decisiva è stata la raccolta fondi portata avanti da Kastro Pergjoni, amico e capo del pub dove la band ha debuttato nel 1976. In tutto sono state raccolte oltre 12mila dollari.

Paul Di'Anno sarà operato

Sono giorni di attesa per i fan degli Iron Maiden. In settimana infatti Paul Di'Anno si sottoporrà ad un delicato intervento chirurgico al ginocchio.

L'operazione, ritardata per molti anni, sarà eseguita in Croazia da un medico che si dichiara grande fan della musica degli Iron Maiden. Il musicista, oggi 63enne e con un passato nei primi due album della storica band britannica, ha lottato negli anni con non pochi problemi di salute.

Questo tipo di intervento chirurgico è possibile grazie alla generosità dei fan e degli amici del musicista. Negli ultimi mesi infatti Kastro Pergjoni, direttore del pub Cart & Horses di Londra dove la band ha esordito nella seconda metà degli anni Settanta, ha portato avanti una campagna di crowdfunding che ha raccolto oltre 12mila dollari.

Le condizioni di salute dell'ex Iron Maiden

Paul Di'Anno, nome d'arte di Paul Andrews, ha 63 anni e negli ultimi tempi non ha avuto ottime condizioni di salute.

Il successo lo ha avuto soprattutto quando è stato il cantante degli Iron Maiden, tra il 1978 e il 1981, partecipando ai primi due album in studio della band britannica, che è attiva ancora oggi nel mondo con moltissimi concerti e music festival. In tempi recenti il musicista ha continuato comunque ad esibirsi, sia come solista sia con i suoi progetti musicali.

Nonostante questo però ultimamente è stato costretto ad esibirsi da seduto sul palco.

Il cantante deve molto all'amico di lunga data Kastro Pergjoni, che gli è stato vicino e lo ha supportato a livello economico. In un'intervista dello scorso anno lo stesso Pergjoni ha fatto sapere di non aver chiamato gli ex compagni di band per chiedergli aiuto, sperando invece in una loro iniziativa.

L'annuncio ai fan

L'operazione alla quale si sottoporrà l'ex frontman degli Iron Maiden sarà possibile anche grazie all'aiuto di una campagna di raccolta fondi che è riuscita a raccogliere la cifra considerevole di oltre 12mila dollari. L'intervento sarà effettuato alla Poliklinika Ribnjak di Zagabria, in Croazia, da un medico che oltretutto è anche fan della band.

Nelle ultime ore poi è stata condivisa una foto sui social che ritrae Paul Di'Anno, Kastro Pergjoni e il chirurgo che lo opererà: "Il dottore qui è un gran fan di DI'Anno, Paul sei in buone mani". Vengono ringraziati poi tutti i fan per essere arrivati a questo importante risultato. Di'Anno in passato è stato già operato nel 2016 per rimuovere un ascesso dai polmoni. E l'intervento al ginocchio è conseguenza di una serie di incidenti in cui è rimasto coinvolto il cantante.