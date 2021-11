Una tragica fatalità, questa mattina 29 novembre, ha portato via due vite lunga la strada provinciale 19 a Castiadas, nel sud della Sardegna. Ambra Utzeri, 32 anni, madre di tre figli e Alessandro Massesi, 38 anni, deejay, imprenditore e titolare di un chiosco a Sant’Elmo, sono le vittime del tragico incidente andato in scena sull’asfalto battuto dalla pioggia. Nel sinistro stradale è rimasta coinvolta anche un’altra autovettura. Fortunatamente il conducente è rimasto miracolosamente illeso anche se, per accertamenti, la persona alla guida dell’auto è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera.

L’impatto infatti è stato devastante, assicurano gli investigatori dei carabinieri, che in queste ore stanno effettuando tutti i controlli di rito per capire cosa sia accaduto questa mattina lungo la provinciale 19 che porta a San Pietro di Castiadas.

Le indagini

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che, per ore, hanno dovuto lavorare sulle lamiere per poter liberare i corpi senza vita delle vittime. Insieme a loro hanno anche partecipato gli specialisti di un’ambulanza medicalizzata del 118 del Sarrabus e anche l’elisoccorso. Le indagini invece sono state effettuate dai carabinieri della stazione di Castiadas, con la collaborazione dei colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito.

Non si sanno ancora con certezza le cause del terribile incidente che, questa mattina, ha portato via due giovani vite: Ambra Utzeri e Alessio Massessi. L’unica certezza è che le due vetture hanno impattato frontalmente, in maniera violenta. Alessio Massesi era alla guida di un furgone della Mercedes. Ambra Utzeri invece guidava una Grande Punto.

Dietro di loro una Peugeot 206 che per evitare la collisione è finita fuoristrada. Sul luogo del tragico incidente pioveva forte. E forse la pioggia è stata proprio la causa dello scontro frontale che ha portato via due vite.

Il ricordo

La notizia della tragica morte di Ambra Utzeri e Alessio Massessi ha fatto subito il giro dei loro paesi.

Sconvolti dalla notizia. E proprio su Facebook le parole degli amici e di chi gli voleva bene hanno fatto capolino: “Non ci posso credere, ciao Ambra, sarai sempre con noi,” scrive Mayabebo O, accompagnando il suo post con un cuore. Sulla pagina della giovane sono tante le persone che lasciano un loro ricordo e che ancora non si rendono conto di quello che è accaduto. "Ho ancora il tuo numero, cara Ambra, appena ho sentito la notizia un nodo ha invaso la mia gola", scrive su Facebook Daniela P. Così come sono tante le persone che ricordano Alessio, conosciutissimo in tutta la zona per le sue serate musicali e per il suo locale a Sant’Elmo. Alessio era un operatore turistico e in tanti assicurano che "regalava a tutti un sorriso". “Riposate in pace” è il coro di tutti sui social.