Slash e Myles Kennedy sono risultati positivi al Covid. I due musicisti, che insieme hanno lavorato ad nuovo album insieme ai Conspirators, hanno scoperto di essere positivi al virus. Ad annunciarlo è stato lo stesso chitarrista dei Guns N'Roses nel corso di un'intervista radiofonica. La band doveva ancora completare le registrazioni e il mixaggio e ha finito i lavori solo dopo che tutti i musicisti hanno terminato il loro periodo di quarantena. Il disco uscirà a febbraio 2022 e in quello stesso periodo la band si imbarcherà per il tour statunitense che li terrà impegnati fino alla fine di marzo.

La positività dei musicisti

Slash ha detto in un'intervista di aver contratto il Covid-19 durante i lavori del nuovo disco che vede anche il cantante Myles Kennedy e i Conspirators. Sia Kennedy, frontman degli Alter Bridge, che il chitarrista dei Guns N'Roses hanno dovuto fare i conti dunque on il Coronavirus. E non è finita qui, visto che anche altri due membri della band sono risultati positivi al tampone. Ciò ha ritardato i lavori del nuovo disco, e per il chitarrista questa è stata la cosa più "divertente" che gli è capitata in studio.

Il loro nuovo album si intitola 4 ed uscirà il prossimo 11 febbraio. Nello stesso periodo la band si imbarcherà per una serie di date in vista del tour statunitense fino al mese di marzo per un totale di 29 appuntamenti tra Concerti e Music Festival.

Nuovo album e tour

Il nuovo album di Slash insieme a Myles Kennedy & The Conspirators si intitola 4 e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 11 febbraio. Anticipato la scorsa settimana dal primo singolo The river is rising l'album è stato registrato presso gli RCA Studios di Nashivlle con il produttore Dave Cobb che ha lavorato in passato con artisti del calibro di Europe, Chris Cornell e Lady Gaga.

Il disco ha anche un importante primato: sarà infatti il primo lavoro in studio di sempre che sarà pubblicato dalla neonata etichetta discografica GIbson Records, che ha sede a Music City, Nashville, proprio dove è nato il noto marchio di chitarre e strumenti musicali statunitense. La band partirà inoltre in tour il prossimo 8 febbraio con la prima data a Portland, Oregon.

Poi attraverserà gli Stati Uniti toccando le principali città: da Los Angeles a New York, da Boston a Dallas, da Austin a Houston. La data conclusiva è prevista il prossimo 26 marzo ad Orlando in Florida.

Il racconto di Slash

Il chitarrista, nel corso di un'intervista a Radio Regenbogen, ha raccontato con ironia come ha scoperto di essere positivo ‘Mi arrivò una telefonata: ‘Amico, sono positivo…'". Dall'altra parte del telefono infatti c'era il cantante Myles Kennedy. Slash si stava preparando per registrare le sovraincisioni ma questa notizia ha per forza di cose rallentato i progetti del nuovo disco. Poi si è scoperto che anche due musicisti della band si sono ammalati e sono dovuti andare in quarantena.

"Dovevamo ancora registrare cori e percussioni... siamo rimasti bloccati".

Il musicista ha raccontato poi come fossero andati a registrare il disco a Nashville proprio con un tour bus, in modo da poter stare al sicuro. Slash racconta poi che hanno mixato con il materiale che avevano già, essendo questo sufficiente. "I cori li abbiamo registrati nella guest house dove eravamo tutti quanti in quarantena".

Il musicista comunque sottolinea di essersi vaccinato contro il Covid-19, e per questa ragione è stato in isolamento soltanto per pochi giorni. Finita la quarantena, i musicisti hanno registrato le percussioni e mixato le parti mancanti per poi tornare a casa. Il musicista infine ci ha scherzato su: "Questa è stata la cosa più divertente accaduta mentre registravamo il nuovo disc”.