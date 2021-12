L’ennesimo caso di femminicidio è accaduto nelle scorse ore in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, nelle vicinanze di Cagliari. Da alcuni giorni i familiari, che vivono in Romania, non riuscivano a mettersi in contatto con una donna di 50 anni: quando i carabinieri si sono recati a casa sua l’hanno trovata ormai priva di vita. La vittima si chiama Mihaela Kleics ed è di origini rumene. I militari dell’Arma sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre nell’abitazione in via della Musica, dove hanno scoperto i resti della donna martoriati da una serie di ferite, probabilmente dovute a diverse coltellate.

Immediatamente sono partite le ricerche del compagno 56enne della vittima: tuttavia, una volta rintracciato, l’uomo avrebbe tentato di ammazzarsi, puntando un arma da taglio contro se stesso.

Il compagno della donna uccisa si è ferito alla vista dei carabinieri ed è stato trasferito in ospedale

Il compagno della donna uccisa è stato portato presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, viste le ferite per le coltellate che si è inferto da solo: gli inquirenti stanno aspettando che i medici diano il via libera per poterlo interrogare sulla vicenda. Secondo quanto anticipano gli organi di stampa locali, nelle prossime ore il paziente potrebbe essere sottoposto a un fermo con l’accusa di aver ucciso la 50enne romena.

Nell’abitazione della donna non c’erano segni di furto o di scasso: da qui i primi sospetti sul compagno della vittima

Come detto, a dare l’allarme per prima è stata la sorella della vittima, che da tre giorni non riusciva a rintracciarla e così ha deciso di contattare i carabinieri della compagnia di Quartu che, insieme ai militari del comando provinciale di Cagliari, sono entrati nell’abitazione della 50enne e hanno fatto la macabra scoperta del corpo, in camera da letto.

Sin dai primi rilievi sulla scena del crimine è sembrato chiaro che la cittadina romena fosse stata uccisa, viste le numerose ferite dovute con ogni probabilità a una serie di coltellate. Gli inquirenti hanno ipotizzato che l’assassino fosse una persona conosciuta dalla donna, dato che non sono stati trovati segni di forzatura sulle porte e sulle finestre dell’appartamento.

Difficile pensare poi a un furto, visto che la casa era in ordine: solo in camera da letto, dove la signora è stata trovata distesa e completamente vestita, c’erano numerose tracce di sangue. Così la posizione del compagno della donna si è via via fatta più critica. Nelle ore successive alla scoperta, sono giunti sul posto anche il pm della Procura di Cagliari, che si occupa del caso, e il medico legale: nei prossimi giorni è prevista l’autopsia sui resti che potrà chiarire meglio la dinamica del delitto.

La vittima viveva in casa con il compagno: i due litigavano spesso

Secondo quanto riporta la stampa locale, la 50enne era andata a vivere in affitto da qualche mese nell’appartamento in cui è stata uccisa.

A quanto pare abitava lì con il compagno, un sardo: i vicini di casa sentiti dagli inquirenti hanno raccontato di aver incontrato più volte i due. Si dice anche che fossero frequenti le discussioni di coppia, tanto che alcune volte sarebbe stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. "Li abbiamo sentiti litigare – raccontano ora gli inquilini della palazzina al Corriere della Sera – lui minacciava di ammazzarla, mentre lei lo invitava ad andarsene, si tratta di una morte annunciata".

Dopo alcune ore il convivente della 50enne è stato rintracciato dai militari dell’Arma nelle compagne di Castiadas, ma alla vista dei carabinieri l’uomo si sarebbe ferito con un coltello.