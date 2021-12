Nella scorsa puntata del GF Vip, Katia Ricciarelli è stata protagonista di una vicenda particolare: un momento di sconforto durante il quale si è lasciata andare con il conduttore a confessioni molto personali. Il conduttore Alfonso Signorini non è riuscito a rimanere indifferente dinanzi al suo racconto e ha voluto confortare la cantante.

Le confidenze di Katia Ricciarelli al GF Vip

Katia Ricciarelli, nonostante la fama e il successo che caratterizzano la sua lunghissima carriera, non ha negato di essersi sentita talvolta totalmente sola e abbandonata.

Durante la diretta della scorsa puntata, infatti, è stato mostrato il video del confessionale della cantante, dove aveva lasciato intendere di aver pensato di farla finita. Tali parole sono state chiarite nella puntata in diretta di venerdì sera, quando Katia ha spiegato di aver vissuto un profondo senso di solitudine nel corso degli anni.

La cantante ha spiegato che, quando si è personaggi pubblici, non è semplice instaurare dei rapporti di amicizia. Pertanto, si rischia di sentirsi pervasi da un senso di abbandono e di solitudine perenne che porta ad avere pensieri molto negativi. Ma nonostante tutto è riuscita comunque ad andare avanti.

L'esperienza al GF Vip di Katia Ricciarelli

Per la cantante, entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip è stata una vera opportunità di rinascita.

Infatti, Katia Ricciarelli, all'interno della casa, ha potuto comunque riscoprire alcuni valori e legami che aveva creduto di perdere. Prima di fare il suo ingresso nel reality, la cantante non era in grado di uscire da quel baratro terribile che la costringeva a vedere tutto nero.

Alle dichiarazioni molto intime della cantante, Alfonso Signorini non ha saputo resistere e si è commosso, rincuorandola: "Tu sei una benedizione per la vita.

Con te si passa a parlare di tutto con grande leggerezza".

Katia Ricciarelli e la metafora usata al GF Vip

Per descrivere il suo momento di buio totale, Katia Ricciarelli ha usato la metafora del Bacio del lago, il libro di Sunny Valerio: "Ho sempre pensato di voler andare dall'altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicine".

In tutti questi anni, la cantante ha vissuto momenti di grande notorietà, ma tutta questa fama ha avuto un prezzo molto caro: le ha lasciato un grande buio dentro. A tal proposito, Ricciarelli ha dichiarato: "A volte, lo dico, vorrei sparire in una nuvola e andarmene". Una metafora molto forte che ha commosso l'intero studio nonché Signorini.

La carriera di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli fa il suo debutto nel 1969, ma ha iniziato ad avere il vero successo a partire dal 1971, dopo aver vinto il concorso Voci Verdiane della Rai. Da quel momento, ha iniziato ad esibirsi nei migliori teatri del mondo, da Chicago a Milano, ma anche Londra e New York, portando in scena le grandi opere di Verdi, Puccini, Rossini e Donzinetti.

Negli anni 2000, invece, ha iniziato a limitare la sua carriera operistica, lavorando soltanto per il Politeama Greco di Lecce, di cui è stata anche la direttrice. In questi anni ha dato una svolta nella sua carriera, prendendo parte anche a delle serie televisive come attrice e partecipando ad alcuni programmi in televisione, come reality show e talent show. In particolare, si ricorda la sua presenza a La Fattoria, a Il Cantante Mascherato e, successivamente, al Grande Fratello Vip 6.