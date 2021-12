Nelle scorse ore è stata registrata la tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda su Canale 5 questa domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 14.

Nell'occasione Lorella Cuccarini canterà insieme a Il Pagante, supportati dall'esibizione dei ballerini professionisti della scuola. Nel corso della puntata ci saranno alcuni ospiti molto graditi dai fan della scuola di Amici. In particolare, Riki - il vincitore della categoria canto della dodicesima edizione del talent - e Marco Mengoni. Quest'ultimo presenterà "Materia", il suo nuovo singolo.

Amici, anticipazioni: Mattia a rischio

Durante la settimana i ballerini, come di consueto, hanno affrontato una gara di improvvisazione. Al termine della prova, è stata stilata una classifica e, questa volta, è toccato a Mattia arrivare all'ultimo posto. Automaticamente il giovane ballerino di latino-americano è stato messo in sfida. Fortunatamente per lui, riuscirà a superare la prova, riconfermando la sua maglia e proseguendo il suo percorso all'interno della scuola di Amici.

Invece, il suo grande amico Christian, non sarà presente in studio in seguito a un malessere avuto in settimana.

Maglie riconfermate ai cantanti

Nel corso della precedente puntata, i cantanti avevano affrontato una gara di cover giudicata da Christian De Sica, il quale aveva assegnato un voto ad ognuno di loro, determinando una classifica.

Agli ultimi posti, a pari merito, si erano classificate Rea e Nicol con 6,5. Pertanto, sono state messe in sfida entrambe.

Durante la tredicesima puntata, infatti, le due cantanti affronteranno la loro prova, superandola. Quindi, tutte le sfide previste per la tredicesima puntata di Amici, saranno vinte e non ci saranno eliminazioni.

Inoltre, Rea, oltre ad aver vinto la propria sfida, presenterà il suo nuovo inedito, insieme ad Alex e Aisha.

Anche questa settimana i cantanti verranno messi alla prova in una gara di cover, giudicata da Sabrina Ferilli. Al primo posto, a pari merito, ci saranno Sissi e Luigi con 9,5. A seguire, Aisha e LDA con 9, seguiti da Crytical con 8.

Agli ultimi posti, a pari merito, Alex, Elena e Albe con 7. Rea e Nicol non si esibiranno perché dovranno affrontare le loro sfide. Pertanto, saranno gli ultimi tre ad andare in sfida la prossima settimana.

Esibizioni dei ballerini di Amici 21

Cosmary, dopo solo una settimana dal suo ingresso nella scuola di Amici, si esibirà nuovamente sui tacchi. Alessandra Celentano, per niente soddisfatta, deciderà di sospenderle subito la maglia. Carola, invece, si esibirà in una coreografia neoclassica sulle punte, riconfermando la sua felpa.

Dario, Serena e Mattia si esibiranno, invece, in un passo a tre. Inizialmente la coreografia era stata montata per un passo a quattro con Christian, ma per motivi di salute il ballerino non potrà prendere parte all'esibizione.

Pertanto la coreografia verrà riadattata alla situazione. Inoltre, Serena eseguirà anche un assolo di modern, ottenendo dei commenti positivi da Alessandra Celentano. La maestra, infatti, assegnerà un 5 all'allieva di Todaro, apprezzandone i miglioramenti evidenti rispetto alle scorse settimane.

Momenti simpatici ad Amici 21

Durante la tredicesima puntata del talent, non mancheranno i momenti divertenti. Questa volta non verranno scoppiati i soliti palloncini della verità.

Invece verranno mostrati dei filmati simpatici su alcuni allievi. Un video mostrerà la forte amicizia nata tra Mattia e Christian; un altro riguarderà Rea; un altro su Alex, il quale sembra aver ritrovato il sorriso dal momento in cui è entrata Cosmary nella scuola.

Tra gli ospiti speciali ci sarà anche Giovannino - direttamente da Tu si que vales - che non si smentirà neanche all'interno del talent: non mancherà un siparietto divertente tra lui Sabrina Ferilli e la conduttrice Maria De Filippi.

Rudy, invece, si divertirà con la professoressa Anna Pettinelli, riservandole uno scherzetto divertente.