Il giornalista Enrico Mentana, direttore del Tg La7, in questi giorni ha sottolineato con un post su Instagram di non aver mai avuto come ospiti nelle sue trasmissioni persone dichiaratamente contrarie all'immunizzazione da Covid-19 tramite il vaccino.

Inevitabilmente sui social, sotto al post Instagram di Mentana, vi sono stati diversi commenti sia favorevoli che contrari. Ad apprezzare le sue parole sono stati anche personaggi pubblici come gli attori Leonardo Pieraccioni e Luca Zingaretti o la conduttrice tv Simona Ventura.

Mentana: 'Non ospito esponenti dei no vax'

Enrico Mentana tramite un post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha dichiarato a chiare lettere di “non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”.

“Non ce l’ho con nessuno dei miei colleghi in particolare – ha affermato Mentana a "Repubblica", spiegando meglio il concetto – Non sono l’arbitro della partita, sono un giocatore anche io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”.

Per quanto riguarda "la messa a confronto" Enrico Mentana non è d'accordo nel far discutere persone che hanno un background di studi e competenze diametralmente opposto. Nello specifico ha dichiarato che non vede possibile un dialogo tra "un super esperto", con tanti anni di studio e professionalità alle spalle, e un "fenomeno da baraccone" che invece si è informato leggendo qua e là su internet, perché "non è informazione".

Quando si discute di salute, insomma, secondo Mentana: “Non si può ragionare come al Bar Sport con davanti la vaschetta delle noccioline”.

Sgarbi e Del Debbio la pensano diversamente da Mentana

Critico con questa dichiarazione è stato il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi. "Questo non è giornalismo, ma informazione malata", ha detto.

"Non si fa giornalismo avendo come criterio la cartella clinica dei cittadini. È solo discriminazione. La politica sanitaria di un Paese la decidono i governi, non giornali e televisioni. Se lo fanno, sono solo megafoni di chi governa", ha chiuso Sgarbi.

Sulla presa di posizione di Mentana nelle scorse ore è intervenuto anche il giornalista e conduttore di Mediaset Paolo Del Debbio, il quale ha dichiarato di essere "per la tolleranza.

Ognuno fa la sua scelta". Specificando che il collega è assolutamente libero di decidere chi ospitare o meno nei propri tg, mentre lui ha deciso di seguire un'altra linea che "non prevede estremisti e violenti, il resto lo ascolto e apro al dibattito".

Interviene il segretario della Commissione di vigilanza Rai

Sul caso interviene anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione parlamentare di vigilanza Rai. "Il direttore del Tg La7 Mentana rivendica di non aver mai dato spazio ai No-Vax, come non invita negazionisti dell'olocausto o cospirazionisti dell'11 settembre".

"Che ne pensano i direttori di Rai1, Rai2, Rai3? Che ne pensano Soldi e Fuortes? La Rai interverrà in questo dibattito?", chiude il deputato renziano, auspicando di fatto che la scelta di Mentana venga seguita anche dalla tv pubblica.