Anna Giulia Fossatelli, miss Umbria 2021, si è raccontata nel corso dell'intervista esclusiva a Blasting News. Una ragazza di diciotto anni che dimostra di essere determinata e di avere le idee molto chiare. Ha parlato degli insulti razzisti ricevuti ma ha anche svelato quali sono i suoi sogni e i prossimi progetti. La modella ha raccontato di voler iscriversi il prossimo anno alla facoltà di giurisprudenza ma il sogno resta quello di divenire una giornalista sportiva. Inoltre ha ripercorso il momento di grande emozione vissuto in seguito alla proclamazione di miss Umbria.

Come si fa ancora nel 2021 a fare simili commenti?

"Purtroppo c'è gente che ha ancora questa mentalità così chiusa, a mio parere, e la trovo comunque una cosa inaccettabile. Io vado incontro a ogni tipo di critica infatti inizialmente non avevo risposto. A me ha fatto arrabbiare che le critiche, oltre a me, sono state fatte alla mia famiglia, ai miei genitori. In quel momento ho deciso di prendere in mano la situazione.

Denuncerai?

La denuncia alla polizia postale è stata fatta questa mattina (venerdì 3 dicembre ndr). In genere spesso è l'invidia che porta a fare commenti negativi su altre persone, però in questo caso penso che sia proprio un fatto di mentalità che ha portato a questi commenti razzisti.

Io ho fatto tutte e due selezioni, ho vinto due fasce. É brutto sentirsi dire che è immeritato, perché c'ho messo impegno. Poi una persona si sente dire che non meritava questa vittoria, ti fa rimanere male".

Hai visto quanto successo alla giornalista Greta Beccaglia?

"Una cosa inaccettabile che nel 2021 le donne vengano ancora molestate, perchè si tratta di molestie sessuali, è una cosa che non deve accadere e che deve essere assolutamente denunciata".

Secondo te manca la solidarietà tra donne in riferimento a queste due vicende?

"La solidarietà tra donne manca a volte, perchè l'invidia è maggiore tra donne piuttosto che tra uomini. Questi episodi si verificano ancora ma va detto che capitano indistintamente sia nel mondo maschile che nel mondo femminile. Io non so se gli insulti nei miei confronti siano stati fatti da donne o da uomini, e preferisco non saperlo".

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

"Oggi (3 dicembre ndr) saprò se sono passata per la finale di Miss Italia. Mi iscriverò a giurisprudenza l'anno prossimo, nella vita vorrei fare l'avvocato come mio padre".

Qual è stata la tua emozione nel momento sei stata proclamata miss Umbria?

"Ero con la mia famiglia, la mia migliore amica tra l'altro marocchina. Per me il razzismo non ha senso".

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

"Come sogno nel cassetto, ho quello di divenire una giornalista sportiva, una presentatrice tv, ho molto interesse nel mondo sportivo e calcistico in primis ma vorrei fare la presentatrice a tutto tondo".

Ti piacerebbe intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo?

"Mi piacerebbe molto fare da fotomodella, mi piace molto posare, così come amo il mondo della moda e della tv".

Quanto sei legata all'Umbria, in particolare a Terni?

"Io sono di Terni, città alla quale sono molto legata e sono una grande tifosa della Ternana".