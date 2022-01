L'attore Paolo Calissano è deceduto a soli 54 anni nella sua abitazione nel quartiere Balduina a Roma. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua dimora nella serata di giovedì 30 dicembre 2021. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, sarebbe stata fatale un'overdose di farmaci. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per Calissano da parte di personaggi dello spettacolo, tra cui Valeria Fabrizi, Stefania Orlando e Barbara D'Urso. Quest'ultima, però, è stata piuttosto criticata da alcuni utenti Twitter, poiché hanno ritenuto il suo post non adatto per il tragico evento.

Il messaggio di cordoglio di d'Urso criticato su Twitter

"Ciao Paolo. Abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti", ha scritto Barbara d'Urso su Twitter, pubblicando una foto del set de La Dottoressa Giò, fiction in cui ha recitato assieme a Paolo Calissano. Il messaggio di cordoglio della conduttrice partenopea non è stato apprezzato da alcuni utenti su Twitter. "Barbara non perde un colpo per mettersi in mostra. Che pena", ha commentato qualcuno sotto la fotografia pubblicata dalla stessa D'Urso.

"Tanto per dire che hai fatto la dottoressa Giò" ha scritto un altro accusando la presentatrice classe 1957 di aver approfittato della triste situazione per pubblicizzare una parte della sua vita professionale.

"Si piange il morto ma non sia aiuta il vivo. Tipico del nostro Paese" ha tuonato qualcun altro in maniera dura.

La carriera professionale e gli amori di Paolo Calissano

Nato a Genova il 18 febbraio 1967 da una famiglia di imprenditori, Paolo Calissano iniziò le sue prime esperienze nel mondo del cinema in Palermo Milano - Solo andata, film di Claudio Fragrasso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Approdò sul piccolo schermo recitando in diverse fiction di successo, tra cui General Hospital, Linda e il brigadiere, La dottoressa Giò, Vivere e Vento di ponente. Nel 2004 partecipò come naufrago a L'Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura su Rai 2 e si ritirò a causa di un infortunio. A seguito di alcuni guai giudiziari, tornò a recitare al Teatro Brancaccio di Roma per lo spettacolo a Un passo dal sogno, nel 2017.

La sua ultima apparizione televisiva fu nella serie Non dirlo al mio capo 2, nella quale interpretò un piccolo ruolo. Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Matilde Brandi, soubrette romana che aveva lasciato l'allora compagno proprio per vivere una storia d'amore con l'attore genovese. Da alcuni anni, Calissano aveva una relazione con l'estetista Fabiola Palese.