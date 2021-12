Il noto attore Paolo Calissano, volto storico della soap di Canale 5 "Vivere" , è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione a Roma nella tarda serata di giovedì 30 dicembre. Ad ucciderlo molto probabilmente è stato un mix di psicofarmaci rinvenuti sul suo comodino e sparsi in varie zone della sua abitazione.

La depressione di Calissano

Calissano è stato ritrovato privo di vita disteso sul letto della sua abitazione sita alla Balduina in provincia di Roma. La causa della sua morte è stata attribuita fin da subito all'assunzione di un mix di psicofarmaci in quanto sul luogo della tragedia sono state rinvenute delle pillole sparse in varie zone dell'appartamento.

Sono state ritrovate per terra nella sua stanza e in cucina mentre sul comodino vi erano altre due scatole di psicofarmaci. Gli inquirenti in queste ore stanno indagando sull'accaduto ma l'ipotesi più accreditata resta quella secondo la quale l'attore cinquantaquattrenne abbia deciso volontariamente di togliersi la vita a causa di una forte depressione che lo aveva colpito e per cui era in cura da diverso tempo.

L'allarme della scomparsa

A dare l'allarme per la scomparsa di Paolo è stata la sua compagna. La donna, infatti, preoccupata di non ricevere sue notizie, ha allertato le forze dell'ordine. La casa è stata ritrovata in ordine e sul suo corpo non è stato ritrovato alcun segno di violenza.

Paolo si era isolato da diversi giorni, perdendo i contatti con i suoi amici più stretti. La scoperta del suo cadavere è stata fatta poco dopo le 23 e la notizia ha lasciato tutti senza parole. La salma è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del suo decesso. L'attore è precipitato in un vortice di guai nel lontano 2005 quando fu indagato e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e per la morte di una giovane, una ballerina brasiliana 31enne, rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Genova.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Volto amato dal pubblico femminile

Paolo Calissano, fin dai tempi del suo esordio in TV, è stato un attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile. Dopo essersi laureato in economia alla Boston University, ha avuto diverse esperienze nel mondo della televisione. Ha partecipato al film "Palermo Milano solo andata", e successivamente è entrato a far parte del mondo delle fiction e delle soap.

Ha prestato il suo volto per vestire i panni di diversi personaggi, ne "La dottoressa Gió" con Barbara D'Urso, alla serie americana "General Hospital" e infine nella soap "Vivere" in cui vestiva i panni del dottor Bruno de Carolis. È stata proprio la sua partecipazione nella soap Vivere che gli ha concesso la notorietà e il successo. Successivamente ha poi partecipato anche au una delle prime edizioni de "L'isola dei famosi" ma lasció prematuramente il gioco a causa di un infortunio.